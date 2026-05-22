Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας γνωστοποίησε την τελική αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με τον Τόμας Τούχελ να προχωρά σε αρκετές απρόσμενες επιλογές που ήδη συζητούνται έντονα στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, επιβεβαιώνοντας τα σενάρια που ήθελαν τον Γερμανό τεχνικό να ετοιμάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις στο ρόστερ των «Τριών Λιονταριών».

Ηχηρές απουσίες από την τελική λίστα

Αυτό που ξεχωρίζει από τις επιλογές του Τούχελ είναι οι απουσίες αρκετών ποδοσφαιριστών που θεωρούνταν μέχρι πρότινος βασικά στελέχη της εθνικής ομάδας.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Πάλμερ, Φόντεν, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Κόλγουιλ, Χολ και Μαγκουάιρ, με τον έμπειρο κεντρικό αμυντικό να εκφράζει δημόσια τη δυσαρέσκειά του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την ανακοίνωση των επιλογών.

Ευκαιρία σε νέα πρόσωπα

Στον αντίποδα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός αποφάσισε να δώσει χώρο σε ποδοσφαιριστές που δεν συγκαταλέγονταν στα φαβορί για μια θέση στην αποστολή.

Ανάμεσα στους παίκτες που εξασφάλισαν την παρουσία τους στο Μουντιάλ βρίσκονται ο Λιβραμέντο και ο Σπενς, ο οποίος συμπεριλήφθηκε κανονικά παρά το πρόσφατο πρόβλημα τραυματισμού στο σαγόνι. Παράλληλα, στις επιλογές του Τούχελ βρίσκεται και ο πολύπειρος Χέντερσον, ο οποίος επιστρέφει σε μεγάλη διοργάνωση με την εθνική ομάδα. Οι αποφάσεις του Τούχελ δείχνουν τη διάθεσή του να στηριχθεί σε ένα διαφορετικό αγωνιστικό πλάνο ενόψει της κορυφαίας διοργάνωσης, αφήνοντας εκτός ορισμένα από τα πιο προβεβλημένα ονόματα του αγγλικού ποδοσφαίρου και επιβραβεύοντας ποδοσφαιριστές που κέρδισαν την εμπιστοσύνη του μέσα από τις εμφανίσεις τους τη φετινή σεζόν.

Η αποστολή της Αγγλίας

Τερματοφύλακες: Τζόρνταν Πίκφορντ (Έβερτον), Ντιν Χέντερσον (Κρίσταλ Πάλας), Τζέιμς Τράφορντ (Μάντσεστερ Σίτι)

Αμυντικοί: Ρις Τζέιμς, (Τσέλσι), Έζρι Κόνσα (Άστον Βίλα), Τζάρελ Κουάνσα (Μπάγερ Λεβερκούζεν), Τζον Στόουνς (Μάντσεστερ Σίτι), Μαρκ Γκεΐ (Μάντσεστερ Σίτι), Νταν Μπερν (Νιούκαστλ), Νίκο Ο’Ράιλι (Μάντσεστερ Σίτι), Τζεντ Σπενς (Τότεναμ), Τίνο Λιβραμέντο (Νιούκαστλ)

Μέσοι: Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ), Έλιοτ Άντερσον (Νότιγχαμ), Κόμπι Μέινου (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Τζόρνταν Χέντερσον (Μπρέντφορντ), Μόργκαν Ρότζερς (Άστον Βίλα), Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ρεάλ), Εμπερέτσι Έζε (Άρσεναλ)

Επιθετικοί: Χάρι Κέιν (Μπάγερν), Ίβαν Τόνι (Αλ Αχλί), Όλι Γουότκινς (Άστον Βίλα), Μπουκάγιο Σάκα (Άρσεναλ), Μάρκους Ράσφορντ (Μπαρτσελόνα), Άντονι Γκόρντον (Νιούκαστλ), Νόνι Μαντουέκε (Άρσεναλ)