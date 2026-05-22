Σε μία εξέλιξη-βόμβα, ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής έρευνας για πιθανές σεξουαλικές παραβάσεις, καθώς οι Aρχές ανακοίνωσαν ότι η έρευνα για κατάχρηση δημόσιου αξιώματος που αφορά τον πρώην πρίγκιπα έχει πλέον διευρυνθεί ώστε να εξετάσει ένα ευρύ φάσμα πιθανών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά και διαφθορά. Τρεις μήνες μετά τη σύλληψη του πρώην δούκα της Υόρκης για ισχυρισμούς ότι διέρρευσε μυστικά στον καταδικασμένο παιδόφιλο χρηματοδότη Τζέφρι Έπστιν κατά τη διάρκεια της δεκαετούς θητείας του ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου, οι ντετέκτιβ πραγματοποιούν πλέον καταθέσεις μαρτύρων σχετικά με πιθανά ποινικά αδικήματα.

Η Αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση αναμένεται να απευθύνει δημόσια έκκληση προς πιθανούς επιζώντες και θύματα να εμφανιστούν και να συνεργαστούν με τις Αρχές. Η εξέλιξη έρχεται μετά τον εντοπισμό «πολλαπλών γραμμών έρευνας» σε μία υπόθεση που περιγράφεται ως «σημαντική έρευνα». Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές κατέσχεσαν αποδεικτικό υλικό έπειτα από έφοδο στην πρώην κατοικία του Άντριου στο Ρόγιαλ Λοτζ στο Ουίνδσορ, αλλά και στη νέα του κατοικία στο κτήμα Σάντρινγκαμ στο Νόρφολκ, με τους ερευνητές να εξετάζουν προσεκτικά τα στοιχεία που έχουν συλλέξει.

Η σημαντική αυτή εξέλιξη ακολουθεί τη δημοσιοποίηση νέων εγγράφων που σχετίζονται με τον διορισμό του Άντριου ως εμπορικού απεσταλμένου. Τα έγγραφα αποκάλυψαν ότι η αείμνηστη Βασίλισσα ήταν «πολύ πρόθυμη» να αναλάβει ο γιος της έναν «προεξέχοντα ρόλο στην προώθηση των εθνικών συμφερόντων» όταν ο ξάδελφός της, ο δούκας του Κεντ, αποχώρησε από τη θέση. Παράλληλα, τα κυβερνητικά αρχεία έδειξαν ότι ο Άντριου προτιμούσε αποστολές σε «εκλεπτυσμένες χώρες», ενώ δεν θα έπρεπε να «επιβαρύνεται» με συναντήσεις και γραφειοκρατικές διαδικασίες που σχετίζονταν με τον ρόλο του.

Το 15σέλιδο έγγραφο δημοσιοποιήθηκε μετά από πιέσεις βουλευτών, στον απόηχο της δημοσίευσης των Αρχείων Έπστιν από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τα αρχεία υποστηρίζουν ότι ο τότε δούκας φέρεται να μοιραζόταν δυνητικά εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, τις οποίες αποκτούσε μέσω της επίσημης θέσης του, με τον Τζέφρι Έπστιν. Η αστυνομία εισέβαλε στην κατοικία του στο Γουντ Φαρμ τον Φεβρουάριο, ανήμερα των 66ων γενεθλίων του, και τον συνέλαβε, πριν αφεθεί ελεύθερος περίπου 11 ώρες αργότερα ενώ παρέμενε υπό έρευνα.

Η Αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση αποκάλυψε πλέον ότι ανώτεροι αξιωματικοί βρίσκονται ήδη σε επαφή με τη Βασιλική Εισαγγελική Υπηρεσία για «πρώιμες ερευνητικές συμβουλές» ενόψει ενδεχόμενης ποινικής δίωξης. Παράλληλα, οι Αρχές συνεργάζονται με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να ζητήσουν επισήμως αποδεικτικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στα εκατομμύρια εγγράφων των Αρχείων Έπστιν.

Εκτός από τις καταγγελίες που περιέχονται στα αρχεία, οι ερευνητές εξετάζουν και ξεχωριστούς ισχυρισμούς σύμφωνα με τους οποίους ο Έπστιν έστειλε μία γυναίκα στο Ηνωμένο Βασίλειο για να συνευρεθεί σεξουαλικά με τον Άντριου το 2010, σε μία υπόθεση που παραπέμπει στις κατηγορίες της αείμνηστης Βιρτζίνια Τζιουφρέ, η οποία είχε υποστηρίξει ότι είχε πέσει θύμα διακίνησης ανθρώπων προκειμένου να συνευρεθεί με τον πρώην δούκα. Ο Άντριου είχε συμβιβαστεί εξωδικαστικά σε αστική υπόθεση στη Νέα Υόρκη που είχε καταθέσει η Τζιουφρέ, καταβάλλοντας σύμφωνα με πληροφορίες 12 εκατομμύρια λίρες, χωρίς ωστόσο να παραδεχθεί οποιαδήποτε ευθύνη, ενώ στο παρελθόν είχε αρνηθεί κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της.

Οι ντετέκτιβ έχουν συνομιλήσει με δικηγόρο της φερόμενης δεύτερης γυναίκας-θύματος, η οποία δεν έχει κατονομαστεί, ωστόσο δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί επίσημες καταθέσεις, καθώς δεν έχει υποβληθεί επίσημη καταγγελία στην αστυνομία. Ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας Όλιβερ Ράιτ δήλωσε ότι έχει συγκροτηθεί ειδική ομάδα από «τους πιο έμπειρους εξειδικευμένους ερευνητές» της δύναμης, στην οποία συμμετέχουν ντετέκτιβ με εμπειρία σε σοβαρές σεξουαλικές επιθέσεις αλλά και οικονομικοί εμπειρογνώμονες.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι έχουν ήδη ληφθεί καταθέσεις από αρκετούς μάρτυρες, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι και άλλα πρόσωπα θα προσέλθουν για να ρίξουν φως στη σχέση του Άντριου με τον καταδικασμένο παιδόφιλο χρηματοδότη, σύμφωνα με την Daily Mail. «Θέλω πραγματικά να τονίσω ότι η πόρτα μας είναι ανοιχτή. Όποτε ένας επιζών ή θύμα είναι έτοιμος να συνεργαστεί μαζί μας, εμείς είμαστε έτοιμοι για εκείνον σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Όλιβερ Ράιτ, προσθέτοντας ότι οι αρχές ελπίζουν πως οποιοσδήποτε διαθέτει σχετικές πληροφορίες θα επικοινωνήσει με την αστυνομία.

Περιγράφοντας την πρόοδο της έρευνας, ο Όλιβερ Ράιτ δήλωσε ότι οι Αρχές συνεργάζονται στενά με το υπουργείο Δικαιοσύνης στις ΗΠΑ για την αναζήτηση πρόσθετων πληροφοριών που ενδέχεται να σχετίζονται με την υπόθεση, καθώς και με τη Βασιλική Εισαγγελική Υπηρεσία. Όπως ανέφερε, η έρευνα εξετάζει «πολλαπλές πτυχές φερόμενης ανάρμοστης συμπεριφοράς», με αποτέλεσμα οι ερευνητές να πραγματοποιούν συνομιλίες με μεγάλο αριθμό μαρτύρων. Παράλληλα προειδοποίησε ότι ενδέχεται να χρειαστούν μήνες μέχρι να είναι έτοιμος ο φάκελος αποδεικτικών στοιχείων που θα παραδοθεί στις εισαγγελικές αρχές για να αποφασιστεί εάν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις.

«Η έρευνα είναι αναγκαστικά εξαιρετικά ενδελεχής και θα απαιτήσει χρόνο. Προχωρούμε με μεγάλη προσοχή και επιφυλακτικότητα», υπογράμμισε ο ανώτερος αξιωματικός. Ένα από τα βασικά ζητήματα που καλούνται να εξετάσουν οι Αρχές είναι εάν ο πρώην πρίγκιπας μπορεί να θεωρηθεί δημόσιος λειτουργός σύμφωνα με τους όρους του συγκεκριμένου αδικήματος. Η αστυνομία θα πρέπει να εξετάσει διάφορους κρατικούς αξιωματούχους και να ζητήσει από την κυβέρνηση έγγραφα που πιθανόν υπέγραψε ο Άντριου σχετικά με ζητήματα εμπιστευτικότητας κατά τη διάρκεια της δεκαετούς θητείας του, η οποία ολοκληρώθηκε το 2011.

Οι οδηγίες της Βασιλικής Εισαγγελικής Υπηρεσίας αναφέρουν ότι «δεν υπάρχει απλός ορισμός για έναν δημόσιο λειτουργό και κάθε υπόθεση πρέπει να αξιολογείται ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του ρόλου, τα καθήκοντα που εκτελούνται και το επίπεδο δημόσιας εμπιστοσύνης που εμπλέκεται». Μεταξύ των δημόσιων λειτουργών περιλαμβάνονται αστυνομικοί, δημόσιοι υπάλληλοι, δικαστές, αιρετοί αξιωματούχοι και αξιωματικοί του στρατού.

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημοσιοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Αρχείων Έπστιν φέρονται να δείχνουν ότι ο πρώην δούκας μοιραζόταν αναφορές από επίσημες επισκέψεις στο Χονγκ Κονγκ, το Βιετνάμ και τη Σιγκαπούρη με τον Τζέφρι Έπστιν. Ο Άντριου ήταν ειδικός αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου για το Εμπόριο και τις Επενδύσεις στην Ασία το 2010 και το 2011 και κατηγορείται ότι μοιραζόταν εμπιστευτικές αναφορές και επενδυτικές ευκαιρίες με τον Έπστιν ακόμη και μετά την αποφυλάκιση του χρηματοδότη το 2009 για αδικήματα που σχετίζονταν με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

Σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα του Νοεμβρίου 2010, ο Άντριου φέρεται να προώθησε μήνυμα μόλις πέντε λεπτά αφότου το είχε λάβει από τον τότε ειδικό σύμβουλό του, Αμίτ Πατέλ. Επιπλέον, την παραμονή Χριστουγέννων του 2010 φέρεται να ενημέρωσε τον Έπστιν σχετικά με εμπιστευτική ενημέρωση που αφορούσε επενδυτικές ευκαιρίες στην ανοικοδόμηση της Χελμάντ στο Αφγανιστάν.

Οι ντετέκτιβ συνομιλούν πλέον με αξιωματούχους του Κυβερνητικού Γραφείου και του Παλατιού του Μπάκιγχαμ, το οποίο είχε ανακοινώσει σε προηγούμενη δήλωσή του ότι το προσωπικό του βρίσκεται «έτοιμο να υποστηρίξει» την αστυνομική έρευνα. Βασιλικοί συνεργάτες αναφέρουν ότι το Παλάτι δεν μπορεί να σχολιάσει όσο βρίσκεται σε εξέλιξη ενεργή έρευνα της αστυνομίας, ώστε να μην επηρεαστεί η διαδικασία.

Πηγές παραπέμπουν στις «αποφασιστικές» ενέργειες του βασιλιά, ο οποίος αφαίρεσε από τον αδελφό του τους εναπομείναντες τίτλους και τιμές και διασφάλισε την αποχώρησή του από το Ρόγιαλ Λοτζ. Τόσο ο ίδιος όσο και η βασίλισσα Καμίλα, η οποία έχει αναδείξει επανειλημμένα ζητήματα βίας κατά των γυναικών, είχαν δηλώσει πέρυσι ότι οι «σκέψεις και οι βαθύτερες συμπάθειές τους ήταν και παραμένουν με τα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης».

Ο αδελφός του Βασιλιά δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τις νέες κατηγορίες, ωστόσο διαχρονικά αρνείται οποιαδήποτε παρανομία στις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπστιν ή γνώση σχετικά με τα σεξουαλικά εγκλήματα του χρηματοδότη. Η κατάχρηση δημόσιου αξιώματος, αδίκημα που επισύρει ακόμη και ποινή ισόβιας κάθειρξης, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα παραβάσεων, μεταξύ των οποίων η διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών, η σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά, η διαφθορά, η δόλια συμπεριφορά και η ανεντιμότητα.