Στο πόδι σηκώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής 22/5 από έκρηξη, που προκάλεσαν άγνωστοι δράστες σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών που βρισκόταν σε χώρο σούπερ – μάρκετ.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το συμβάν σημειώθηκε στις 04:20 και σήμανε συναγερμό στις αστυνομικές δυνάμεις της Θήβας που έχουν τον έλεγχο της περιοχής που ανήκει διοικητικά στην Αττική.

Η έκρηξη στο ΑΤΜ ήταν τόσο ισχυρή που το μηχάνημα καταστράφηκε ολοσχερώς και είναι άγνωστο πόσα χρήματα και σε τι κατάσταση τα πήραν οι δράστες, ο αριθμός των οποίων επίσης δεν έχει προσδιοριστεί.

Οι δράστες κινήθηκαν μέσα στο σκοτάδι και σύμφωνα με μαρτυρίες διέφυγαν με ένα σκουρόχρωμο αμάξι το οποίο κι αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θήβας.