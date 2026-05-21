Η Κατερίνα Μουτσάτσου ήταν το πρόσωπο-έκπληξη στην παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που κυκλοφορούσαν από το πρωί για την παρουσία της στην εκδήλωση.

Η γνωστή ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή του Ολύμπιον, αμέσως μετά την προβολή βίντεο που παρέπεμπε στο παλαιότερο viral μήνυμά της για την Ελλάδα, το οποίο είχε δημοσιεύσει πριν από 14 χρόνια, την περίοδο της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων.

«Προετοιμαζόμουν 14 χρόνια», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Μουτσάτσου, δίνοντας πολιτικό και συμβολικό τόνο στην παρουσία της στην εκδήλωση.

Παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα από την Μαρία Καρυστιανού, σε εκδήλωση στο “Ολύμπιον” στην Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 21 Μαΐου 2026. (ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ)

Η παρουσία της Κατερίνας Μουτσάτσου προκάλεσε αίσθηση, καθώς η ηθοποιός είχε γίνει ευρύτερα γνωστή και εκτός καλλιτεχνικού χώρου το 2012, όταν δημοσίευσε το βίντεο «I am Hellene», μέσα από το οποίο απαντούσε στα στερεότυπα σε βάρος της Ελλάδας την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Το βίντεο είχε προκαλέσει τότε μεγάλη συζήτηση και είχε αναπαραχθεί εκτενώς στα ελληνικά και διεθνή μέσα.

Παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα από την Μαρία Καρυστιανού, σε εκδήλωση στο “Ολύμπιον” στην Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 21 Μαΐου 2026. (ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ)

Η επιλογή να προβληθεί σχετικό βίντεο πριν από την εμφάνισή της στη σκηνή δεν ήταν τυχαία, καθώς συνέδεσε την τότε δημόσια παρέμβασή της με τη σημερινή πολιτική συγκυρία και το νέο εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού.