Αίσιο τέλος φαίνεται πως έχει το θρίλερ με τα δύο μικρά αδέλφια, ηλικίας 3 και 5 ετών, που εντοπίστηκαν μόνα τους στην άκρη αυτοκινητόδρομου στη νότια Πορτογαλία, περίπου δέκα ημέρες μετά την εξαφάνισή τους από τη Γαλλία.

Οι πορτογαλικές Αρχές φέρονται να εντόπισαν τη 41χρονη μητέρα των παιδιών μαζί με τον σύντροφό της σε καφέ στην πόλη Φάτιμα, ενώ ταξίδευαν με όχημα που έφερε γαλλικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την εισαγγελία του Κολμάρ, η μητέρα των παιδιών είχε εξαφανιστεί χωρίς καμία εξήγηση μαζί με τους δύο γιους της, προκαλώντας συναγερμό στις Αρχές. Ο πατέρας των παιδιών, ο οποίος είναι σε διάσταση με τη γυναίκα, προσέφυγε στην αστυνομία και κατέθεσε μήνυση για αρπαγή ανηλίκων.

«Και αυτός, όπως όλος ο κόσμος, δεν καταλαβαίνει τίποτα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εισαγγελέας Ζαν Ρισέρ. Η οικογένεια της 41χρονης είχε ήδη ενημερώσει τις Αρχές από τις 11 Μαΐου ότι ανησυχούσε για την εξαφάνισή της.

Η διαδρομή από τη Γαλλία μέχρι την Πορτογαλία

Οι έρευνες έδειξαν ότι η μητέρα έφυγε οδικώς από τη Γαλλία, περνώντας πρώτα από την Ισπανία και καταλήγοντας στην Πορτογαλία. «Ακολουθήσαμε την πορεία της από τη νότια Γαλλία στην Ισπανία και μετά στην Πορτογαλία, αλλά δεν καταφέραμε να έρθουμε σε επαφή μαζί της», ανέφερε ο εισαγγελέας.

Παράλληλα, οι πορτογαλικές δικαστικές Αρχές ξεκίνησαν κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα μέσω του οικογενειακού δικαστηρίου του Σαντιάγκο ντου Κασέμ.

Τα δύο μικρά αγόρια εντοπίστηκαν αργά το βράδυ της Τρίτης στον αυτοκινητόδρομο 253, που συνδέει την πόλη Αλκάσερ ντου Σαλ με το τουριστικό θέρετρο Κομπορτά, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της Λισαβόνας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η μητέρα και ο σύντροφός της φέρονται να άφησαν τα παιδιά στην περιοχή, έχοντάς τους δώσει σακίδια με νερό, μπισκότα, φρούτα και ρούχα, χωρίς όμως κανένα στοιχείο ταυτότητας.

Τα παιδιά εντόπισε οδηγός διερχόμενου οχήματος, ο οποίος τα είδε να κλαίνε στην άκρη του δρόμου και τα μετέφερε στο οικογενειακό αρτοποιείο του, ειδοποιώντας στη συνέχεια τις Αρχές.

«Το αυτοκίνητο της μαμάς είχε εξαφανιστεί»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της 76χρονης Εουτζένια Κουίντας, που φρόντισε τα παιδιά μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί. «Ο γιος μου βρήκε τα παιδιά στον δρόμο. Δεν καταλαβαίναμε τι έλεγαν γιατί μιλούσαν γαλλικά», ανέφερε.

Η οικογένεια κάλεσε γιατρό που γνώριζε γαλλικά, ώστε να επικοινωνήσει με τα παιδιά. Σύμφωνα με όσα φέρονται να είπαν τα αγόρια, η μητέρα τους τα άφησε σε δασώδη περιοχή, τους έδεσε τα μάτια και τους είπε να ψάξουν για ένα κρυμμένο παιχνίδι.

«Όταν έβγαλε την ταινία από τα μάτια του, το αυτοκίνητο της μαμάς δεν ήταν πια εκεί», περιέγραψε η γυναίκα.

Νέα στοιχεία για τον 16χρονο γιο

Σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης, η 41χρονη έχει και έναν ακόμη γιο, ηλικίας 16 ετών, ο οποίος φέρεται να ήταν εκείνος που ενημέρωσε τον πατέρα του για όσα συνέβησαν. Όπως μεταδόθηκε στην εκπομπή «Dois às 10» του πορτογαλικού τηλεοπτικού σταθμού TVI, ο έφηβος εγκαταλείφθηκε νωρίτερα κατά τη διαδρομή προς τα σύνορα.

Η υπόθεση ερευνάται πλέον ως πιθανή διεθνής αρπαγή ανηλίκων, ενώ οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη τις ημέρες της εξαφάνισης της οικογένειας.