Μια ιστορική επιστημονική ανατροπή σοκάρει την παγκόσμια κοινότητα, καθώς η OpenAI κατάφερε να λύσει ένα από τα πιο δυσεπίλυτα μυστήρια της γεωμετρίας. Πρόκειται για το περίφημο πρόβλημα της μοναδιαίας απόστασης, έναν γρίφο που διατύπωσε το 1946 ο θρυλικός Ούγγρος μαθηματικός Paul Erdos και παρέμενε άλυτος για σχεδόν οκτώ δεκαετίες. Το παζλ αφορά τον μέγιστο αριθμό ζευγών σημείων που μπορούν να ισαπέχουν ακριβώς μία μονάδα πάνω σε ένα επίπεδο.



Για γενιές ολόκληρες, οι επιστήμονες πίστευαν ότι το μοτίβο του τετραγωνικού πλέγματος προσέφερε την ιδανική λύση. Ωστόσο, το γενικής χρήσης μοντέλο συλλογιστικής της OpenAI ανέτρεψε τα πάντα. Ανακάλυψε μια άπειρη οικογένεια διατάξεων που παράγει πολύ περισσότερα ζεύγη.



Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της ανακάλυψης είναι η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε. Αντί για παραδοσιακά γεωμετρικά τεχνάσματα, η τεχνητή νοημοσύνη συνέδεσε το πρόβλημα με την προχωρημένη αλγεβρική θεωρία αριθμών, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως η θεωρία Golod-Shafarevich.



Η επιτυχία αυτή χαρακτηρίστηκε ως ορόσημο. Ο βραβευμένος με Fields Medal, Tim Gowers, έκανε λόγο για σταθμό στα μαθηματικά της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ κορυφαίοι ερευνητές τονίζουν ότι το σύστημα ξεπέρασε τον ρόλο του απλού βοηθού, παράγοντας πρωτότυπη επιστημονική σκέψη.

Today, we share a breakthrough on the planar unit distance problem, a famous open question first posed by Paul Erdős in 1946.



For nearly 80 years, mathematicians believed the best possible solutions looked roughly like square grids.



An OpenAI model has now disproved that… pic.twitter.com/j2g3Ze0zEG — OpenAI (@OpenAI) May 20, 2026

Το γεγονός ότι το μοντέλο δεν είχε εκπαιδευτεί ειδικά για αυτόν τον γρίφο ανοίγει τον δρόμο για επαναστατικές εφαρμογές στη φυσική, τη βιολογία και την ιατρική.



Η AI απέδειξε ότι μπορεί να λύνει αδιανόητα σύνθετα προβλήματα, προσεγγίζοντας την επιστήμη από κατευθύνσεις που ο ανθρώπινος νους δεν είχε καν φανταστεί, σύμφωνα με τον ιστότοπο Interesting Engineering.