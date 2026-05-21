Στην προεπιλογή της εθνικής Μαρόκου για το Μουντιάλ 2026 είναι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, σε αντίθεση με τον Αζεντίν Ουναΐ που έμεινε εκτός.

Ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές του Κόπα Άφρικα και όλα δείχνουν πως θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί και στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς είναι στην προεπιλογή της εθνικής ομάδας της χώρας του.

Η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, όπως φαίνεται, δεν αλλάζει κάτι σε ό,τι αφορά τον Ελ Κααμπί των 32 γκολ σε 68 συμμετοχές, τα νέα όμως δεν είναι το ίδιο ευχάριστα για τον Ουναΐ, ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, καθώς έμεινε εκτός.

Στην προεπιλογή του Μαρόκου για το Μουντιάλ 2026 είναι οι Αλ Χαράρ, Ελ Κατζουί, Μπενσαουσί, Γκομίς, Αϊτ Μπουντλάλ, Μπάουφ, Σαϊμπάρι, Ταργκαλίνε, Λόουζα, Ελ Μουραμπέτ, Σαλαχεντίν, Σαντάν, Γκεσιμέ, Τσιμπί, Μπουφάλ, Μπουνίντα, Ζαμπίρι, Μαμά, Μπενζντιντά, Μπγκραουί, Μπουαντί, Μπενταγιέμπ, Αμαϊμουνί-Ετσγκουγιάμπ, Ελ-Φαουζί, Μπουφτίνι, Μπελαμάρι, Ελ Κααμπί, Ελ Καρουανί.