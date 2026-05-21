Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μεσημέρι το εργοτάξιο όπου κατασκευάζεται το νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ, ένα από τα τρία νέα δημόσια νοσοκομεία που υλοποιούνται με πόρους της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών, οι οποίες, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, προχωρούν εντός χρονοδιαγράμματος, με στόχο την ολοκλήρωση του έργου μέσα στο 2027.

Το νέο νοσοκομείο αναμένεται να αναβαθμίσει ουσιαστικά την παροχή υπηρεσιών υγείας στη Λακωνία και στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Πελοποννήσου, αντικαθιστώντας το υφιστάμενο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, το οποίο λειτουργεί από το 1953, ενώ τα έργα ανέγερσής του είχαν ξεκινήσει ήδη από το 1939.

Μητσοτάκης: «Ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα και σημείο αναφοράς για την Πελοπόννησο»

Μετά την ενημέρωση που είχε για την εξέλιξη του έργου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τη συμβολή του στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

«Θέλω με την παρουσία μου εδώ να ευχαριστήσω ακόμα μία φορά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την εξαιρετικά γενναιόδωρη πρωτοβουλία του να στηρίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και την ελληνική δημόσια υγεία», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το νέο νοσοκομείο της Σπάρτης «αρχιτεκτονικό κόσμημα» και «υπερσύγχρονο νοσοκομείο», τονίζοντας ότι θα αποτελέσει σημείο αναφοράς όχι μόνο για τη Σπάρτη και τη Λακωνία, αλλά και για ολόκληρη την Πελοπόννησο.

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, πέμπτη 21 Μαΐου 2026. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με πολίτες στη Σπάρτη και στη συνέχεια επισκέφθηκε το υπό κατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ. Επίσης ο Πρωθυπουργός μίλησε στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μυστρά και των Μουσειακών Εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών. (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

Ένα νέο υπερσύγχρονο νοσοκομείο 22.000 τετραγωνικών μέτρων

Το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ θα αναπτύσσεται σε συνολική επιφάνεια 22.000 τετραγωνικών μέτρων, σε οικόπεδο σημαντικά μεγαλύτερης έκτασης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, καθώς το νέο νοσοκομειακό συγκρότημα θα πλαισιώνεται από περίπου 600 δέντρα.

Η νέα δομή θα διαθέτει περισσότερες από 140 κλίνες, εκ των οποίων οκτώ θα βρίσκονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Οι θάλαμοι ασθενών θα είναι μονόκλινοι ή δίκλινοι, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας και της ποιότητας φροντίδας.

Το νοσοκομείο θα προσφέρει πλήρες φάσμα ιατρικών και χειρουργικών ειδικοτήτων, ενώ θα διαθέτει αυτοτελή μονάδα ψυχικής υγείας ενηλίκων, γυναικολογικές και παιδιατρικές μονάδες, καθώς και μονάδες ημερήσιας και βραχείας νοσηλείας.

Πλήρως ψηφιακό περιβάλλον και υψηλά πρότυπα ενεργειακής αποδοτικότητας

Το νέο νοσοκομείο της Σπάρτης, όπως και τα δύο ακόμη νοσοκομεία που κατασκευάζονται μέσω της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ στη Θεσσαλονίκη και την Κομοτηνή, θα λειτουργεί σε πλήρως ψηφιακό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, όλες οι υπηρεσίες θα υποστηρίζονται από ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, ενώ το κτήριο θα πληροί υψηλές προδιαγραφές ενεργειακής αποδοτικότητας.

Η μετεγκατάσταση και η κατεδάφιση του παλιού νοσοκομείου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι το έργο είναι τεχνικά απαιτητικό, καθώς κατασκευάζεται δίπλα στο παλιό νοσοκομείο, το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί.

Όπως εξήγησε, μετά την ολοκλήρωση του νέου νοσοκομείου, οι υπηρεσίες θα μετεγκατασταθούν στη νέα δομή και στη συνέχεια το παλιό κτήριο θα κατεδαφιστεί, ώστε ο χώρος να αξιοποιηθεί ως μέρος του περιβάλλοντος χώρου του νέου συγκροτήματος.

«Η κυβέρνηση στηρίζει το ΕΣΥ με έργα και όχι με λόγια»

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας «με έργα και όχι με λόγια», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αλλά και στις επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Όπως ανέφερε, περισσότερα από 90 νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών σε νοσοκομεία της χώρας και πάνω από 150 Κέντρα Υγείας αναμένεται να έχουν παραδοθεί έως τον Αύγουστο, όταν και ολοκληρώνεται τυπικά το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Είναι μία ακόμα απόδειξη ότι οι πολύ σημαντικοί ευρωπαϊκοί πόροι, οι οποίοι εξασφαλίστηκαν από την πατρίδα μας, αξιοποιούνται τελικά επ’ ωφελεία των Ελλήνων πολιτών και στηρίζοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μαραβέλιας: Το έργο προχωρά προς την ολοκλήρωση του περιβλήματος

Από την πλευρά του, ο Θεόδωρος Μαραβέλιας, Διευθυντής Τεχνικών Δωρεών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ανέφερε ότι το έργο έχει προχωρήσει σημαντικά και βρίσκεται πλέον στη φάση ολοκλήρωσης του περιβλήματος του κτηρίου.

Όπως εξήγησε, οι εργασίες συνεχίζονται στο εσωτερικό του νοσοκομείου, όπου βρίσκονται και τα πιο απαιτητικά τεχνικά τμήματα, όπως τα χειρουργεία. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η μετεγκατάσταση του παλιού νοσοκομείου στη νέα δομή, η κατεδάφιση του υφιστάμενου κτηρίου και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, στον οποίο θα περιλαμβάνονται χώροι στάθμευσης και ελικοδρόμιο.

Σύμφωνα με τον κ. Μαραβέλια, η πρώτη φάση ολοκλήρωσης του έργου, ώστε να ξεκινήσει η μετεγκατάσταση του προσωπικού, αναμένεται εντός του 2027.

Τα τρία νέα νοσοκομεία του ΙΣΝ

Το νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης αποτελεί μέρος της μεγάλης δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα. Στο ίδιο πλαίσιο κατασκευάζονται επίσης το νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής και το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Με την ολοκλήρωσή του, το νέο νοσοκομείο της Σπάρτης αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες υγειονομικές υποδομές της Πελοποννήσου, ενισχύοντας την πρόσβαση των πολιτών σε σύγχρονες υπηρεσίες υγείας και αναβαθμίζοντας συνολικά τον χάρτη της δημόσιας περίθαλψης στη Λακωνία.