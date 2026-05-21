Η αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει το φινάλε της φετινής σεζόν στη Γιουβέντους αντανακλάται και στο εσωτερικό της διοικητικής της δομής, όπου οι διαφορετικές προσεγγίσεις και η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των βασικών στελεχών δυσκολεύουν τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, η σχέση ανάμεσα στον προπονητή Λουτσιάνο Σπαλέτι και τον γενικό διευθυντή Νταμιέν Κομολί παραμένει ψυχρή, χωρίς ωστόσο να πρόκειται για ανοιχτή σύγκρουση ή εσωτερικό «πόλεμο» εξουσίας.

Το βασικό πρόβλημα φαίνεται να εντοπίζεται στον τρόπο λειτουργίας του συλλόγου, καθώς η λήψη αποφάσεων χαρακτηρίζεται από καθυστερήσεις, αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων και έλλειψη ξεκάθαρης ιεραρχίας. Ο Σπαλέτι, με πολυετή εμπειρία στους πάγκους κορυφαίων ομάδων, έχει ήδη καταθέσει τις απόψεις του για τις αλλαγές που θεωρεί απαραίτητες στο ρόστερ, ζητώντας ποιοτικές και δοκιμασμένες λύσεις αντί για επιλογές που βασίζονται αποκλειστικά σε αναλυτικά μοντέλα και αλγορίθμους.

Καθοριστικό ρόλο στις εσωτερικές ισορροπίες διαδραματίζει ο Τζόρτζιο Κιελίνι, ο οποίος θεωρείται από πολλούς η φυσική γέφυρα ανάμεσα στη διοίκηση, το αγωνιστικό τμήμα και την ιστορική ταυτότητα του συλλόγου. Ο πρώην αρχηγός της Γιουβέντους είχε υποστηρίξει την πρόσληψη του Σπαλέτι και εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον προπονητή, αν και η επιρροή του στις τελικές αποφάσεις παραμένει περιορισμένη.

Παράλληλα, ερωτήματα υπάρχουν και γύρω από τον τρόπο λειτουργίας του μεταγραφικού σχεδιασμού. Ο αθλητικός διευθυντής Μάρκο Οτολίνι φέρεται να έχει περιορισμένο πεδίο δράσης, με αρκετές αποφάσεις να περνούν είτε από τον Κομολί είτε από τον τεχνικό διευθυντή Φρανσουά Μοντέστο. Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει σύγχυση ως προς τις αρμοδιότητες και τον πραγματικό ρόλο κάθε στελέχους στη διαμόρφωση της ομάδας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Κομολί δεν διατηρεί συχνή και άμεση επικοινωνία με τον Σπαλέτι, επιλέγοντας να στηρίζεται περισσότερο στις εισηγήσεις των συνεργατών του και στα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων. Από την άλλη πλευρά, ο Ιταλός τεχνικός επιζητεί σαφείς εγγυήσεις και ισχυρότερη στήριξη από τη διοίκηση προκειμένου να υλοποιήσει το αγωνιστικό του πλάνο.

Το τελικό πλαίσιο λειτουργίας της Γιουβέντους για τη νέα σεζόν αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά το ντέρμπι με την Τορίνο. Ο Τζον Έλκαν εξετάζει ήδη τις δυσλειτουργίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς και αναμένεται να λάβει κρίσιμες αποφάσεις για τη στελέχωση και τη δομή του ποδοσφαιρικού τμήματος στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Μέχρι τότε, η διοίκηση τηρεί στάση αναμονής, προσδοκώντας παράλληλα μια ισχυρή αγωνιστική αντίδραση από την ομάδα ως ένδειξη σεβασμού προς τους φιλάθλους και τις σημαντικές επενδύσεις της ιδιοκτησίας.