Η Μελισσάνθη και η Μαγδαληνή συναντάνε την Πολυξένη και της συμπαραστέκονται, η Ιουλία προσπαθεί να κατευνάσει τα πνεύματα ανάμεσα σε Φωκά και Σίμο και η Ασπασία προσπαθεί να συνηθίσει τη νέα της καθημερινότητα μακριά από το τραγούδι.

Οι 5 ηρωίδες μας, η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή, έχουν φύγει από το σπίτι δίπλα στο ποτάμι κι έχουν ακολουθήσει τα όνειρά τους, μακριά από την προστασία της μητέρας τους, Θεοδώρας. Έχοντας χτίσει τις ζωές που ονειρεύονταν από μικρές ή τουλάχιστον νόμιζαν πως ονειρεύονταν, έρχονται αντιμέτωπες με τις επιλογές τους και τις συνέπειες των αποφάσεων τους. Η σειρά «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» είναι βασισμένη στο εμβληματικό bestseller της Λένας Μαντά.

Τι θα δούμε απόψε στις 23:30 στο 58ο επεισόδιο:

Η Μελισσάνθη ξυπνά δίπλα στον Απόστολο προσπαθώντας να αφήσει πίσω την ιστορία με τον Γιάννη και κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το μέλλον, προτείνοντας να προχωρήσουν μαζί σε υιοθεσία. Αργότερα, μαζί με την Μαγδαληνή, συναντούν επιτέλους την Πολυξένη και στέκονται δίπλα στην αδερφή τους με ψυχραιμία, προσπαθώντας να την στηρίξουν μέσα στο χάος της δημοσιότητας και της απώλειας. Η Ιουλία προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες στο σπίτι, οργανώνοντας ένα οικογενειακό τραπέζι με σκοπό να φέρει πιο κοντά την Ευγενία και τον Σίμο, την ώρα που η επαγγελματική σύγκρουση του Φωκά με τον συνέταιρό του βαραίνει το κλίμα. Η Ασπασία επιστρέφει από τον γιατρό με τον Σταύρο και τα παιδιά και έρχεται αντιμέτωπη με τους πρώτους σαφείς περιορισμούς της εγκυμοσύνης της, αναγκασμένη να αποδεχτεί ότι η καθημερινότητά της αλλάζει, όσο κι αν αντιστέκεται σε αυτό. Η Πολυξένη συνοδεύεται από τη Μάρθα στο αστυνομικό τμήμα για να δώσει κατάθεση, ενώ η παρουσία των δημοσιογράφων έξω από το σπίτι και η ένταση της διαδικασίας την καταρρακώνουν συναισθηματικά.

