Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στη συνέντευξη Τύπου του Final Four, έδωσε μια πιο χαλαρή και χιουμοριστική απάντηση όταν ρωτήθηκε για τους παράγοντες που θα κρίνουν τους αγώνες, δείχνοντας ότι δεν έχει ξεχάσει όσα έγιναν στον τελικό της EuroLeague του 2023.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε έμμεσα στον Σέρχιο Γιουλ, ο οποίος είχε πετύχει το καθοριστικό καλάθι που είχε στερήσει από την ομάδα του τον τίτλο απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, αφήνοντας να εννοηθεί με χιούμορ ότι τέτοιες στιγμές μπορούν ακόμα να επηρεάζουν τη σκέψη γύρω από κρίσιμους αγώνες. «Πολλές φορές είναι ο Θεός ή ο Γιουλ, ένας πολύ ικανός παίκτης, ή η τύχη… Πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Υποσχόμαστε να παλέψουμε για κάθε κατοχή. Αν ο Θεός θέλει να μας το δώσει αυτή τη χρονιά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι», σημείωσε σε σχετική ερώτηση ο Γιώργος Μπαρτζώκας.