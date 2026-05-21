Φύλλο και φτερό κάθε σημείο του Ολύμπου κάνουν οι Αρχές με στόχο να βρουν τον 25χρονο Ισπανό ορειβάτη που αγνοείται από χθες Τετάρτη (21/5) το απόγευμα.

Ειδικότερα, ο συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 17:00 της Τετάρτης όταν οι γονείς του ειδοποίησαν τις Αρχές πως ο γιος τους είχε ενημερώσει ότι θα ξεκινήσει ανάβαση προς τον Μύτικα αλλά στη συνέχεια δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής.

Αρχικά ειδοποιήθηκε το προξενείο της Ισπανίας στην Ελλάδα και στη συνέχεια το προξενείο με τη σειρά ειδοποίησε την αστυνομία και την πυροσβεστική.

Στον Όλυμπο, όπως επισημαίνει το ERTnews βρίσκονται και επιχειρούν 14 πυροσβέστες, έχει σηκωθεί drone, ενώ συνδράμουν η 2η και η 8η ΕΜΑΚ. Παράλληλα από σήμερα το πρωί και εθελοντές «χτενίζουν» την περιοχή για να εντοπιστεί ο 25χρονος.

Σήμερα, ο Ισπανός ορειβάτης αναμενόταν να επιστρέψει στην πατρίδα του, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, δεν επιβιβάστηκε ποτέ στην πτήση, καθώς αγνοείται.

Οι καιρικές συνθήκες στο βουνό είναι άσχημες, υπάρχουν ακόμα χιόνια, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν στα 2400 μέτρα υψόμετρο.