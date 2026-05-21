Ο Μπρους Σπρίνγκστιν εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ κατά την εμφάνισή του στην εκπομπή The Late Show με τον Στίβεν Κόλμπερτ κατηγορώντας τον Αμερικανό πρόεδρο ότι «δεν ξέρει να δέχεται αστεία» και αφήνοντας αιχμές ακόμα και κατά της διοίκησης της Paramount.

Ο 76χρονος θρύλος της ροκ εμφανίστηκε στην προτελευταία εκπομπή του Στίβεν Κόλμπερτ και από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα ξεκίνησε την πολιτική επίθεση. «Είμαι εδώ απόψε για να στηρίξω τον Στίβεν, γιατί είναι ο πρώτος άνθρωπος στην Αμερική που έχασε την εκπομπή του, επειδή έχουμε έναν πρόεδρο που δεν ξέρει να δέχεται αστεία», είπε ο Σπρίνγκστιν αποσπώντας χειροκροτήματα από το κοινό.

Στη συνέχεια στράφηκε και κατά της νέας διοίκησης της Paramount, λέγοντας: «Ο Λάρι και ο Ντέιβιντ Έλισον νιώθουν ότι πρέπει να του φιλήσουν τον κ@@ο για να πάρουν αυτό που θέλουν». Ο Σπρίνγκστιν αναφερόταν στον Ντέιβιντ Έλισον και τον πατέρα του Λάρι, μετά τη συγχώνευση της Paramount με τη Skydance.

Αμέσως μετά ερμήνευσε το τραγούδι «Streets of Minneapolis», το οποίο είχε κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο και είναι αφιερωμένο στους Alex Pretti και Renee Good, δύο διαδηλωτές κατά της ICE που σκοτώθηκαν στη διάρκεια επιχειρήσεων μεταναστευτικού ελέγχου. Μέχρι στιγμής ο Τραμπ δεν έχει απαντήσει δημόσια στα σχόλια του Σπρίνγκστιν.

Η εκπομπή του Κόλμπερτ ολοκληρώνεται οριστικά την Πέμπτη, έπειτα από σχεδόν 11 χρόνια και περισσότερα από 1.800 επεισόδια στο CBS, όπου είχε διαδεχθεί τον Ντέιβιντ Λέττερμαν το 2015. Η απόφαση ακύρωσης της εκπομπής ανακοινώθηκε λίγο πριν ολοκληρωθεί η εξαγορά της Paramount από τη Skydance έναντι 8,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το CBS υποστηρίζει ότι η απόφαση ήταν καθαρά οικονομική, αναφέροντας πως η εκπομπή έχανε περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Ωστόσο, αρκετοί παρουσιαστές και άνθρωποι της τηλεόρασης, μεταξύ αυτών ο Τζίμι Κίμελ και ο Λέτερμαν, έχουν εκφράσει αμφιβολίες για το αν πίσω από την ακύρωση υπήρχαν πολιτικά κίνητρα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Ο Τραμπ, που εδώ και χρόνια συγκρούεται δημόσια τόσο με τον Κόλμπερτ όσο και με τον Σπρίνγκστιν, είχε πανηγυρίσει παλαιότερα την ακύρωση της εκπομπής.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social είχε χαρακτηρίσει τον Κόλμπερτ «ένα αξιολύπητο ναυάγιο χωρίς κανένα ταλέντο ή οτιδήποτε απαραίτητο για επιτυχία στη showbiz».