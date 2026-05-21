Έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες ερευνών, οι Αρχές των ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη σύλληψη ενός 66χρονου άνδρα για τον βιασμό και τη φρικτή δολοφονία μιας 22χρονης γυναίκας στη Βιρτζίνια το 1986, σε μια υπόθεση που παρέμενε ανεξιχνίαστη μέχρι σήμερα και είχε χαρακτηριστεί ως ένα από τα παλαιότερα «cold cases» της περιοχής.

Ο 66χρονος Τσαρλς Μπέρι, από το Νιούινγκτον του Κονέκτικατ, συνελήφθη τη Δευτέρα από τις τοπικές Αρχές σε συνεργασία με την αστυνομία της Βιρτζίνια Μπιτς, η οποία είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ανθρωποκτονίας.

Η σύλληψη βασίστηκε σε νέα στοιχεία που προέκυψαν από την επανεξέταση παλαιών δειγμάτων DNA, τα οποία είχαν διατηρηθεί από την έρευνα της εποχής και αναλύθηκαν εκ νέου με σύγχρονες μεθόδους.

Το έγκλημα του 1986

Η υπόθεση ξεκινά στις 15 Μαΐου 1986, όταν η σορός της 22χρονης Ρομπέρτα Γουόλς εντοπίστηκε σε χωράφι πίσω από το δημοτικό σχολείο «Old Donation» στη Βιρτζίνια.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η νεαρή γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι και ενδείξεις βίαιης επίθεσης, ενώ είχε προηγουμένως βιαστεί.

Η 22χρονη εργαζόταν σε δημόσια βιβλιοθήκη της περιοχής και είχε θεαθεί ζωντανή για τελευταία φορά το προηγούμενο βράδυ, όταν έφευγε από τη δουλειά της, με σκοπό να συναντήσει φίλους, σε σημείο κοντά στο οποίο εντοπίστηκε αργότερα νεκρή.

Η έρευνα που «ξύπνησε» έπειτα από δεκαετίες

Για πολλά χρόνια η υπόθεση παρέμενε ανεξιχνίαστη, ωστόσο το 2017 οι Αρχές εξασφάλισαν χρηματοδότηση για την επανεξέταση του αποδεικτικού υλικού με σύγχρονες τεχνικές DNA. Η ανάλυση των δειγμάτων οδήγησε τελικά σε νέο κύκλο ερευνών και στην ταυτοποίηση του υπόπτου.

Μετά τη σύλληψή του, ο 66χρονος οδηγήθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Νιούινγκτον και αναμένεται να εκδοθεί στη Βιρτζίνια για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για ανθρωποκτονία. Παράλληλα, έχει ήδη παραπεμφθεί σε μεγάλο δικαστικό σώμα, ενώ η εγγύηση ορίστηκε στα 2 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τη New York Post.