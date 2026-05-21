Σοβαρές αναταράξεις στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας του Κονγκό για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 προκαλεί η έξαρση του ιού Έμπολα στα ανατολικά της χώρας, με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία να προχωρά στην ακύρωση του προπονητικού καμπ και της προγραμματισμένης εκδήλωσης αποχαιρετισμού των φιλάθλων στην πρωτεύουσα, Κινσάσα.

Η απόφαση ελήφθη εξαιτίας της ταχείας εξάπλωσης ενός σπάνιου στελέχους του ιού, γνωστού ως Bundibugyo, το οποίο σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές έχει συνδεθεί με περισσότερους από 130 θανάτους και εκατοντάδες ύποπτα κρούσματα. Η κατάσταση έχει οδηγήσει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να χαρακτηρίσει την επιδημία ως διεθνή υγειονομική έκτακτη ανάγκη.

Παρά τις δυσκολίες, το αγωνιστικό πρόγραμμα της ομάδας δεν επηρεάζεται επί του παρόντος. Τα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας απέναντι στη Δανία, στις 3 Ιουνίου στη Λιέγη του Βελγίου, και στη Χιλή, στις 9 Ιουνίου στην Ισπανία, θα διεξαχθούν κανονικά, ενώ το τελικό στάδιο προετοιμασίας θα πραγματοποιηθεί από τις 11 Ιουνίου στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως διευκρίνισε εκπρόσωπος της ομοσπονδίας, η μοναδική αλλαγή αφορά το αρχικό σκέλος της προετοιμασίας στην Κινσάσα, το οποίο προοριζόταν για προπονήσεις και για την αποχαιρετιστήρια εκδήλωση της ομάδας πριν από την αναχώρηση για το Μουντιάλ.

Οι περισσότεροι διεθνείς ποδοσφαιριστές του Κονγκό, καθώς και ο Γάλλος ομοσπονδιακός τεχνικός Σεμπαστιάν Ντεσαμπρ, βρίσκονται εκτός χώρας, αγωνιζόμενοι κυρίως σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Παράλληλα, μέλη του τεχνικού επιτελείου που παρέμεναν στο Κονγκό αποχωρούν σταδιακά για λόγους ασφαλείας.

Η FIFA παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Κονγκό, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι παίκτες και στελέχη λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ιατρικές και υγειονομικές οδηγίες.

Η συμμετοχή του Κονγκό στο Μουντιάλ αποτελεί ιστορικό γεγονός για τη χώρα, καθώς επιστρέφει στην κορυφαία διοργάνωση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου για πρώτη φορά μετά το 1974, όταν είχε αγωνιστεί με την ονομασία Ζαΐρ. Η πρόκριση προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού σε ολόκληρη τη χώρα, ωστόσο η υγειονομική κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη επισκιάζει πλέον την αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή.

Το Κονγκό συμμετέχει στον 11ο όμιλο της διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την Πορτογαλία, την Κολομβία και το Ουζμπεκιστάν στη φάση των ομίλων.