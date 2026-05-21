Το καλοκαίρι είναι προ των πυλών και σιγά-σιγά θα ξεκινήσουν και οι πρώτοι γάμοι, μιας και η εποχή είναι παραδοσιακά η εποχή που τελούνται τα περισσότερα μυστήρια.

Και όσο εσείς ως καλεσμένοι ψάχνετε για δώρα για τους γάμους, τα ζευγάρια έχουν προηγουμένως να ψάξουν -εκτός των άλλων- και πού θα πάνε γαμήλιο ταξίδι. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν έναν εξωτικό προορισμό, μιας και είναι μια καλή ευκαιρία να κάνουν ένα ταξίδι σε μέρη που υπό άλλες συνθήκες το πιθανότερο να μην το έκαναν.

Εκτός, λοιπόν, από τους κλασικούς γαμήλιους προορισμούς, όπως οι Μαλδίβες, υπάρχει κι ένα μέρος, που μπορεί να μην το γνωρίζετε καν, όμως, εκεί τα νεόνυμφα ζευγάρια θα ζήσουν πραγματικά μία διαφορετική εμπειρία. Και αυτό το νησί δεν είναι άλλο από το San Andres στην Κολομβία με τα απίστευτα νερά του που αντανακλούν διάφορες αποχρώσεις του μπλε.

Στη γύρω θαλάσσια περιοχή, θα εντοπίσετε ναυάγια, τα οποία έχουν διάφορους θρύλους που τα συνοδεύουν. Αυτά, άλλωστε, είναι και ο λόγος που δύτες από όλο τον κόσμο καταφτάνουν σε αυτόν τον μακρινό κι εξωτικό προορισμό για να κολυμπήσουν δίπλα στα βυθισμένα πλοία που βρίσκονται διάσπαρτα στα νερά.

Στις εντυπωσιακές παραλίες του San Andres, οι λουόμενοι δεν αποκλείεται να δουν καθαρόαιμα και πανέμορφα άλογα να τρέχουν σε αυτές. Τα άλογα κούρσας προπονούνται καθημερινά πάνω στη λευκή άμμο για τις ιπποδρομίες που είναι δημοφιλείς στο νησάκι της Κολομβίας.

Δείτε τις φωτογραφίες