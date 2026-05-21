Αγανακτισμένοι δηλώνουν οι αγρότες στην Πέλλα και την Ημαθία καθώς το τελευταίο διάστημα πέφτουν συνεχώς θύματα κλοπών των ακτινίδιών τους που είναι ένα από τα περισσότερο εξαγώγιμα προϊόντα τους.

Οι αγρότες τοποθέτησαν κάμερες και έτσι είδαν σε ζωντανό χρόνο ότι υπήρχε ληστεία σε εξέλιξη. Έσπευσαν στο σημείο και τους έπιασαν επ’ αυτοφώρω.

Στο βίντεο ντοκουμέντο του ΕΡΤnews φαίνεται το αμάξι των κλεφτών ασφυκτικά γεμάτο με ακτινίδια.

Οι αγρότες της περιοχής, πέρα από τις κάμερες στα δέντρα, έχουν τοποθετήσει και μεγάλες προειδοποιητικές ταμπέλες, ενώ πλέον σκέφτονται να βάλουν και σεκιούριτι για να προστατεύσουν τα χωράφια τους.