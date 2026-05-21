Ένας πατέρας από την Καλιφόρνια παραδέχτηκε στο δικαστήριο ότι κακοποίησε σεξουαλικά τη βιολογική του κόρη, σε μια υπόθεση που συγκλόνισε τις ΗΠΑ και κατέληξε τραγικά όταν η νεαρή γυναίκα αυτοκτόνησε λίγους μήνες αργότερα.

Ο 41χρονος Stephen Vincent Chavez δήλωσε ένοχος για κακούργημα αιμομιξίας και για πλημμέλημα παροχής αλκοόλ σε ανήλικο, σχετικά με την υπόθεση της 18χρονης κόρης του, Makayla Chavez. Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, όταν έγινε γνωστό ότι αναμένεται να καταδικαστεί μόλις σε τρία χρόνια φυλάκισης.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τα περιστατικά σημειώθηκαν τον Ιούλιο του 2025, όταν η Makayla είχε μετακομίσει από τη Βόρεια Καλιφόρνια στο σπίτι του πατέρα της στο Moorpark, ελπίζοντας να ξεκινήσει μια νέα ζωή. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι μετά από οικογενειακή συγκέντρωση όπου καταναλώθηκε αλκοόλ, ο Chavez αγόρασε επιπλέον ποτά για να συνεχίσουν να πίνουν οι δυο τους στο σπίτι.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη δικογραφία, προχώρησε σε σεξουαλική επαφή με την κόρη του. Η Makayla αυτοκτόνησε λίγους μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2025. Η βοηθός εισαγγελέα της κομητείας Ventura, Tessa McCarty, δήλωσε ότι η 18χρονη είχε εμπιστευτεί τον πατέρα της για να τη φροντίσει και να την προστατεύσει όταν μετακόμισε για να ζήσει μαζί του.

«Παραβίασε αυτή την εμπιστοσύνη και κατέστρεψε τη σχέση πατέρα-κόρης με αδιανόητο τρόπο», ανέφερε. Οι Αρχές αποκάλυψαν ότι ο Chavez αναγνώρισε επίσης στο δικαστήριο πως εκμεταλλεύτηκε τη θέση εμπιστοσύνης που είχε απέναντι στην κόρη του και ότι στόχευσε ένα ιδιαίτερα ευάλωτο θύμα. Μετά την ομολογία ενοχής του τη Δευτέρα, οδηγήθηκε αμέσως σε κράτηση.

Η καταδίκη του αναμένεται να ανακοινωθεί στις 23 Ιουνίου στο Ventura County Superior Court. Εκτός από την ποινή φυλάκισης, θα υποχρεωθεί να εγγραφεί και στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών για τα επόμενα 20 χρόνια. Το γραφείο του εισαγγελέα ανέφερε ότι εξετάστηκε επί μήνες το ενδεχόμενο να του απαγγελθούν και βαρύτερες κατηγορίες, όπως βιασμός.

Σύμφωνα με τις Αρχές, πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές συνεντεύξεις, επιπλέον ιατροδικαστικές εξετάσεις, ιατρικές αξιολογήσεις και εκτενής έλεγχος ηλεκτρονικών στοιχείων πριν αποφασιστούν οι τελικές κατηγορίες, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι μετά την ολοκλήρωση της έρευνας θεωρούν πως η υπόθεση «χρεώθηκε σωστά βάσει του νόμου, των στοιχείων και των αποδείξεων».