Σε νέα εστία πολιτικής έντασης στο Ισραήλ εξελίσσονται οι δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ίταμαρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος εμφανίστηκε αμετανόητος μετά τις διεθνείς αντιδράσεις που προκάλεσαν οι καταγγελίες για κακομεταχείριση ακτιβιστών από τη Γάζα, έπειτα από τα βίντεο που προκάλεσαν παγκόσμιο σάλο.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X το βράδυ της Τετάρτης, ο Ισραηλινός υπουργός υπερασπίστηκε τη στάση του, ενώ παράλληλα άφησε σαφείς αιχμές προς τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου αλλά και τον υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ, οι οποίοι είχαν προηγουμένως εκφράσει επικρίσεις σε βάρος του.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

«Υπάρχουν κάποιοι στην κυβέρνηση που δεν έχουν ακόμη καταλάβει πώς να συμπεριφέρονται απέναντι στους υποστηρικτές της τρομοκρατίας», έγραψε ο Γκβιρ στο X. «Το Ισραήλ έχει σταματήσει να είναι το θύμα». «Όποιος έρχεται στην επικράτειά μας για να υποστηρίξει την τρομοκρατία και να ταυτιστεί με τη Χαμάς θα τρώει χαστούκι και δεν θα γυρίζουμε το άλλο μάγουλο», πρόσθεσε.

יש כאלה בממשלה שעדין לא הבינו איך צריך להתנהג עם תומכי טרור. מצופה משר החוץ של ישראל להבין כי ישראל הפסיקה להיות ילד כאפות. מי שמגיע לשטח שלנו לתמוך בטרור ולהזדהות עם חמאס יחטוף ולא ניתן לו את הלחי השניה https://t.co/DibanZph17 — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

Οι τοποθετήσεις του προκάλεσαν νέο γύρο αντιδράσεων στο εσωτερικό της ισραηλινής κυβέρνησης, με τον υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ να απαντά σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, κατηγορώντας τον Μπεν Γκβιρ ότι έβλαψε τη διεθνή εικόνα της χώρας και υπονόμευσε συντονισμένες προσπάθειες κρατικών φορέων και στρατιωτικών αρχών.

«Προκάλεσες εσκεμμένα ζημιά στη χώρα σε αυτή την απαράδεκτη παράσταση και όχι για πρώτη φορά. Ανέτρεψες τεράστιες επαγγελματικές και επιτυχημένες προσπάθειες που έγιναν από πολλούς πολλούς, από στρατιώτες του IDF μέχρι υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και πολλούς άλλους καλούς ανθρώπους σε μια άγονη προσπάθεια. Όχι, δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ» δήλωσε από πλευράς του ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ.

You knowingly caused harm to our State in this disgraceful display – and not for the first time.



You have undone tremendous, professional, and successful efforts made by so many people – from IDF soldiers to Foreign Ministry staff and many others.



No, you are not the face of… https://t.co/KOj6fhpyM7 — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) May 20, 2026

Την ίδια ώρα, το κύμα διεθνών επικρίσεων προς τον Ίταμαρ Μπεν Γκβιρ συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς κυβερνήσεις και κορυφαίοι αξιωματούχοι καταδικάζουν ανοιχτά τη στάση του απέναντι στους ακτιβιστές του στολίσκου που κατευθυνόταν προς τη Γάζα.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά του ακροδεξιού Ισραηλινού υπουργού, κάνοντας λόγο για προσβλητική μεταχείριση των συλληφθέντων ακτιβιστών, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η μεταχείριση ακτιβιστών του στολίσκου Global Sumud, συμπεριλαμβανομένων πολιτών της ΕΕ, ήταν ταπεινωτική και εσφαλμένη», δήλωσε η Κάλας. «Η συμπεριφορά του ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ είναι ανάρμοστη για οποιονδήποτε κατέχει αξίωμα σε μια δημοκρατία», υπογράμμισε.

Σε ανάλογο ύφος κινήθηκε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο οποίος εξέφρασε έντονη αγανάκτηση για τις εικόνες και τις καταγγελίες που αφορούν τη μεταχείριση των ακτιβιστών από τις ισραηλινές αρχές.

Appalled by the treatment of flotilla members by Israeli Minister Ben-Gvir. This behaviour is completely unacceptable. We call for their immediate release. — António Costa (@eucopresident) May 21, 2026

«Είμαστε αποτροπιασμένοι από τη μεταχείριση των μελών του στολίσκου από τον Ισραηλινό υπουργό Μπεν Γκβιρ. Αυτή η συμπεριφορά είναι εντελώς απαράδεκτη. Ζητούμε την άμεση απελευθέρωσή τους» σημείωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Σκληρή ήταν και η τοποθέτηση του υπουργού Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, ο οποίος αναφέρθηκε ειδικά στους Πολωνούς πολίτες που κρατούνται, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή τέτοια μεταχείριση απέναντι σε ανθρώπους που δεν έχουν κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα.

You may not treat Polish citizens who have committed no crime in this way.

In the democratic world we do not abuse and gloat over people in custody.

We demand justice for our citizens and consequences for you. https://t.co/7BmfoGi9a5 — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) May 20, 2026

«Δεν μπορείτε να αντιμετωπίζετε τους Πολωνούς πολίτες που δεν έχουν διαπράξει κανένα έγκλημα με αυτόν τον τρόπο. Στον δημοκρατικό κόσμο δεν κακοποιούμε και δεν θριαμβολογούμε πάνω σε ανθρώπους που βρίσκονται υπό κράτηση. Απαιτούμε δικαιοσύνη για τους πολίτες μας και συνέπειες για εσάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρέμβαση υπήρξε και από τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, ο οποίος ζήτησε την άμεση απελευθέρωση των ακτιβιστών και τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων τους.

The footage from Ashdod showing the humiliating and degrading treatment of activists detained following the interception of the Gaza-bound flotilla is deeply disturbing.



Such treatment is unacceptable and incompatible with respect for human dignity, human rights, and… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 21, 2026

«Οι κρατούμενοι ακτιβιστές πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι και να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή τους, με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς τους» σημειώνει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ Αντρίι Σιμπίχα.

Παράλληλα, η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε ότι πρόκειται να καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη προκειμένου να ζητήσει εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίστηκαν οι ισραηλινές αρχές τους ακτιβιστές του στολίσκου με προορισμό τη Γάζα. Η αντίδραση ήρθε μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στα οποία εμφανίζονται διαδηλωτές δεμένοι και γονατισμένοι.

New Zealand condemns the behaviour of Israeli Minister Itamar Ben-Gvir.



Last year, New Zealand placed a travel ban on Minister Ben-Gvir for severely and deliberately undermining peace and security and removing prospects for a two state solution.



His latest conduct with… — Winston Peters (@NewZealandMFA) May 20, 2026

Σε ανάρτησή του στο X, ο υπουργός Εξωτερικών της Νέας Ζηλανδίας, Γουίνστον Πίτερς, υπενθύμισε ότι η χώρα του είχε επιβάλει από πέρυσι ταξιδιωτική απαγόρευση στον Μπεν Γκβιρ, κατηγορώντας τον ότι «υπονόμευσε σοβαρά και σκόπιμα την ειρήνη και την ασφάλεια και κατέστρεψε τις προοπτικές για μια λύση δύο κρατών».

«Η τελευταία του συμπεριφορά σε σχέση με τον στολίσκο της Γάζας, η οποία έχει επικριθεί σοβαρά από τον ίδιο του τον πρωθυπουργό, αποτελεί περαιτέρω δικαίωση αυτής της θέσης», προσθέτει ο Πίτερς. «Αναμένουμε από το Ισραήλ να τηρήσει τις διεθνείς νομικές του υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της μεταχείρισης των Νεοζηλανδών που συμμετέχουν στον στολίσκο», τονίζει.