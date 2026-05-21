Σε προχωρημένο στάδιο φαίνεται πως βρίσκεται η υπόθεση του Κοστίνια, με τον Πορτογάλο ακραίο αμυντικό του Ολυμπιακού να βρίσκεται στην Αγγλία τις τελευταίες ημέρες και τις διαπραγματεύσεις με την Μπράιτον να παρουσιάζουν σημαντική κινητικότητα.

Το ενδιαφέρον των «γλάρων» για τον 26χρονο δεξιό μπακ δεν αποτελεί νέο στοιχείο, καθώς ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται εδώ και καιρό στο μεταγραφικό τους στόχαστρο. Παράλληλα, ενδιαφέρον για την περίπτωσή του είχε εκδηλώσει και η Μπρέντφορντ, γεγονός που ενίσχυσε τον ανταγωνισμό για την απόκτησή του.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κοστίνια βρίσκεται επί βρετανικού εδάφους από τις αρχές της εβδομάδας, με τις δύο πλευρές να εργάζονται για την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο στις τελικές επαφές, η μεταγραφή ενδέχεται να ολοκληρωθεί μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Η Μπράιτον έχει ήδη αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι παρακολουθεί στενά την ελληνική αγορά και ιδιαίτερα τον Ολυμπιακό, επενδύοντας σε ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζουν με τις εμφανίσεις τους. Ο Κοστίνια αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που αξιολογήθηκαν θετικά από τους ανθρώπους του αγγλικού συλλόγου, οι οποίοι θεωρούν ότι διαθέτει τα χαρακτηριστικά για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Premier League.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, το συμβόλαιο που προορίζεται για τον Πορτογάλο αμυντικό προβλέπει πολυετή συνεργασία, δείγμα της εμπιστοσύνης που υπάρχει προς το πρόσωπό του και της προοπτικής που βλέπει η Μπράιτον στην εξέλιξή του.