Φαντάσου ένα μέρος όπου ο ήλιος λάμπει 365 ημέρες τον χρόνο, μια λευκή άμμος σαν πούδρα να λαμπυρίζει από τις ακτίνες του και το μάτι σου να χάνεται στο απέραντο γαλάζιο της Καραϊβικής.

Αυτό το μέρος υπάρχει και δεν είναι άλλο από την Αρούμπα, το μικροσκοπικό νησί των Ολλανδικών Αντιλλών που δεν το χαρακτηρίζουν τυχαία «το νησί της ευτυχίας», αφού εδώ η ευτυχία δεν είναι απλώς μια τουριστική υπόσχεση, αλλά ο ίδιος ο τρόπος ζωής. Με πλούσια ιστορία και πολιτισμό, η Αρούμπα βρίσκεται λίγο έξω απ’ τις ακτές της Βενεζουέλας.

Αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει είναι πως δεν έχει τροπικά δάση, αλλά ερήμους γεμάτους κάκτους. Ο θαλάσσιος βυθός της όμως αποζημιώνει τον επισκέπτη, ενώ οι απέραντες ακτές της εκτείνονται από το βορρά ως το νότο. Μακριά από τη ζώνη των τυφώνων, το νησί έχει καλοκαιρινό κλίμα όλο τον χρόνο και μπορείς να δοκιμάσεις snorkeling και καταδύσεις στα σμαραγδένια νερά του.

Η χαλαρή και χαρούμενη νοοτροπία των ντόπιων θα σε παρασύρει, με τα πάρτι στην παραλία να πραγματοποιούνται κάθε μέρα. Αξίζει να απολαύσεις την τοπική κουζίνα με ιδιαίτερα εύγευστα θαλασσινά. Το ναυάγιο του τορπιλισμένου δεξαμενόπλοιου Pedernales αποτελεί δημοφιλές μέρος για κατάδυση, όπως και η παραλία Palm Beach στη δυτική πλευρά του νησιού με την κατάλευκη απαλή άμμο. Το μαγευτικό χρώμα των νερών της παραλίας Eagle Beach προσελκύει πολλούς λάτρεις των θαλάσσιων σπορ.

Δείτε τις φωτογραφίες