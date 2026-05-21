Την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών με τον πρώην Δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη και τους συνεργάτες του Ν. Αβραμίδη, Λ. Σκιαδά και Σ. Κολλάτο, σε ιδιαίτερα θετικό και ουσιαστικό κλίμα, με αντικείμενο τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν την αγορά και την καθημερινή λειτουργία της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν κρίσιμα θέματα που αφορούν την ασφάλεια στο εμπορικό κέντρο, το κυκλοφοριακό και τη στάθμευση δίκυκλων, τη λειτουργία των πεζοδρόμων και την αποδέσμευση των πεζοδρομίων από αυθαίρετες καταλήψεις, την παράνομη χρήση κοινόχρηστων χώρων, την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη περιπτέρων και υπαίθριου εμπορίου, καθώς και θέματα χωροταξίας, χρήσεων γης και εμπορικής πολεοδομίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται από την ανεξέλεγκτη τοποθέτηση των κέντρων ανταποδοτικής ανακύκλωσης σε πεζόδρομους, πλατείες και χώρους πρασίνου, επιβαρύνοντας την εικόνα και τη λειτουργικότητα της πόλης.

Παράλληλα, συζητήθηκε η ανάγκη αξιοποίησης των εγκαταλελειμμένων και κατεστραμμένων κτηρίων, καθώς και η ανάγκη περιορισμού της αυθαίρετης τοποθέτησης ΚΑΦΑΟ και λοιπών εγκαταστάσεων από εταιρείες ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους, χωρίς τον απαραίτητο συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές και χωρίς σεβασμό στη λειτουργία της αγοράς, της καθημερινότητας των πολιτών και της συνολικής εικόνας της πόλης.

Ο κ. Μπακογιάννης άκουσε με προσοχή τις θέσεις και τις προτάσεις του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και εξέφρασε τη διάθεση να υπάρξει ουσιαστική συνεργασία για τη βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας της Αθήνας, με στόχο μια πόλη πιο ασφαλή, οργανωμένη και φιλική προς την επιχειρηματικότητα και τον πολίτη.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών θεωρεί απαραίτητη τη διαρκή συνεργασία με όλους τους θεσμικούς φορείς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της αγοράς και την αναβάθμιση του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της πρωτεύουσας.