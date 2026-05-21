Το Survivor έριξε αυλαία χθες βράδυ με νικητή τον Σταύρο Φλώρο, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας.

Το πρωί της Πέμπτης 21 Μαϊου, ο Γιώργος Λιανός μιλώντας στη ραδιοφωνική εκπομπή του «Sfera 102,2» χαρακτήρισε τον Σταύρο Φλώρο νικητή της ζωής. Πιο συγκεκριμένα, όπως προβλήθηκε στην εκπομπή «Buongiorno», είπε: «Βάλαμε μια τελεία χθες βράδυ για να έχουν και τα παιδιά μια ευκαιρία να πουν μια κουβέντα πριν αποχωρήσουν. Τα παιδιά δεν το άκουσαν χθες πρώτη φορά. Το γύρισμα έγινε χθες το βράδυ. Για μένα ο τελικός έγινε στις 11 Μαϊου, εκείνο το πολύ άσχημο πρωινό που ξυπνήσαμε με την είδηση του τραγικού ατυχήματος. Στον τελικό για μένα, πήγε ο Μάνος και ο Σταύρος. Κερδίσανε και οι δυο. Ο Σταύρος είναι ξεκάθαρα ο νικητής της ζωής, ένας πραγματικός Survivor. Είναι μια ιστορία που μας σημάδεψε όλους. Θα την κουβαλάμε μια ζωή μέσα μας. Ευχόμαστε ο Σταύρος να έχει μια καλή ζωή από εδώ και πέρα».