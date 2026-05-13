Στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο δημοσιογράφος Γιάννης Μαλλιαρός μετέφερε όσα του είπε ο αδελφός του, Μάνος Μαλλιαρός, σχετικά με το σοβαρό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου στο Survivor.

Ο Μάνος Μαλλιαρός ήταν μαζί με τον Σταύρο Φλώρο όταν συνέβη το ατύχημα, όπου ο 22χρονος ακρωτηριάστηκε στο αριστερό του πόδι, και ήταν αυτός που βοήθησε στη μεταφορά του παίκτη από τη θάλασσα στο ασθενοφόρο.

«Είχαν σημαδούρα τα παιδιά. Όποιος έβλεπε το παιχνίδι, ήξεραν ότι ο Μάνος πηγαίνει για ψαροντούφεκο με τον Σταύρο γιατί είχαν έρθει κοντά στο παιχνίδι. Μας είπε ότι το τουριστικό σκάφος έτρεχε, δεν τους είδε και από θαύμα ζουν και οι δύο. Θα μπορούσαν για λίγα εκατοστά να έβρισκε στο κεφάλι του Σταύρου ή να τους έβρισκε και τους δύο. Ήταν κάποια μέτρα η απόσταση μεταξύ τους. Όταν ο Μάνος αντιλήφθηκε ότι το τουριστικό σκάφος έρχεται κατά πάνω τους, άρχισε να φωνάζει, ο Σταύρος δεν το αντιλήφθηκε. Είχε τις αισθήσεις του ο Σταύρος. Ο Μάνος προσπαθούσε να τον ηρεμήσει, του φώναζε ότι “δεν θα τα καταφέρω, δεν θα ζήσω. Θέλω να μιλήσω με τη μητέρα μου”. Καταλαβαίνετε το σοκ που είχε υποστεί εκείνη τη στιγμή. Ο αδελφός μου του έλεγε να ηρεμήσει, ότι όλα θα πάνε καλά. Φώναζε στον οδηγό να γυρίσει πίσω γιατί δεν κατάλαβε τι έγινε, ο αδελφός μου κρατούσε αγκαλιά τον Σταύρο και φώναζαν για βοήθεια. Του έδεσαν τα δύο πόδια και τον πήγαν γρήγορα στο νοσοκομείο», περιέγραψε ο Γιάννης Μαλλιαρός.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μας μίλησε ο ίδιος και μας είπε ότι ο Σταύρος βρίσκεται στο νοσοκομείο και έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο. Ήταν σοκαρισμένος, δεν ήταν εύκολο όλο αυτό που μας περιέγραφε. Χθες το βράδυ, η μητέρα του Σταύρου δεν ηρεμούσε εάν δεν μιλούσε με τον αδελφό μου. Έμαθα ότι χθες το βράδυ επικοινώνησε μαζί του και τον ευχαρίστησε. Της είπαν ότι αν δεν ήταν ο Μάνος, ο Σταύρος δεν θα ζούσε. Δεν έχουμε καμία πληροφορία για το εάν θα γυρίσουν. Ρωτήσαμε τον αδελφό μου τι να περιμένουμε και δεν ήξεραν. Θέλω να πω πολλά μπράβο στον Γιώργο Λιανό, έχει σταθεί σε όλους μας. Του αξίζουν τα καλύτερα».