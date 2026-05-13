Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση της συμμορίας των 8 που συνελήφθησαν και κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για την ένοπλη ληστεία στο υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα το πρωί της Δευτέρας (12/5), εξασφάλισε το Newsbeast.

Τα μέλη της συμμορίας εμπλέκονται σε τουλάχιστον 27 «χτυπήματα» και πιο αναλυτικά σε ληστείες τραπεζών και κλοπές Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Τα δύο βίντεο ντοκουμέντα δείχνουν ένοπλες ληστείες σε υποκατάστημα τράπεζας στις 4 Νοεμβρίου 2024 στην Αιγείρα Αχαΐας και στις 19 Σεπτεμβρίου 2023 στο υποκατάστημα επί της Πλατείας Ιωάννου Μεταξά στου Παπάγου.

Σε ένα από τα βίντεο φαίνεται ο ληστής να κρατά ένα πιστόλι και να δίνει μία πλαστική σακούλα στην υπάλληλο που απειλεί:

Οι συλληφθέντες, μέχρι στιγμής, τηρούν αρνητική στάση, ενώ έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, καθώς αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις που έγιναν χθες από την ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες αποτελούσαν μέλη ήδη διερευνώμενης εγκληματικής οργάνωσης με διαρκή και οργανωμένη δράση τουλάχιστον από το 2022.

Η οργάνωση δραστηριοποιούνταν κυρίως στη διάπραξη ένοπλων ληστειών σε τραπεζικά καταστήματα τόσο στην Αττική όσο και σε περιοχές της περιφέρειας, μεταξύ άλλων σε Παπάγου, Γαλάτσι, Νέα Χαλκηδόνα, Νέα Ιωνία, Αιγείρα Αχαΐας και Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, καταδεικνύοντας την ευρεία γεωγραφική διασπορά και την επιχειρησιακή δυνατότητα της εγκληματικής ομάδας. Παράλληλα, τα μέλη της εμπλέκονταν σε κλοπές οχημάτων και μοτοσικλετών, καθώς και σε απόπειρες διάρρηξης ΑΤΜ σε επαρχιακές περιοχές.

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, πρωινές ώρες της Δευτέρας, 11 Μαΐου 2026, δύο άτομα, προσποιούμενα ηλικιωμένους και φορώντας περούκες, ψεύτικα μουστάκια και γένια, εισήλθαν σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας. Με την απειλή δύο πιστολιών και υποπολυβόλου τύπου Scorpion ακινητοποίησαν πελάτες και υπαλλήλους και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 217.000 ευρώ.

Παράλληλα, τρίτο άτομο, το οποίο έφερε πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov, παρέμενε εξωτερικά του καταστήματος επιτηρώντας τον χώρο, ενώ μετά την ολοκλήρωση της ληστείας οι δράστες διέφυγαν με όχημα που έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, στο οποίο τους ανέμενε τέταρτος συνεργός ως οδηγός. Στη συνέχεια εγκατέλειψαν το πρώτο όχημα διαφυγής και επιβιβάστηκαν σε δεύτερο αυτοκίνητο, το οποίο επίσης έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και στο οποίο τους ανέμενε πέμπτο μέλος της οργάνωσης.

Από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης λειτουργούσαν με συγκεκριμένη επιχειρησιακή μεθοδολογία, διακριτούς ρόλους και αυξημένα μέτρα προφύλαξης. Η οργάνωση παρουσίαζε χαρακτηριστικά επαγγελματικής εγκληματικής δομής, με διαρκή επιχειρησιακή δράση και δυνατότητα ταχείας προσαρμογής.

Πριν από κάθε εγκληματική ενέργεια προχωρούσαν σε πολυήμερη προετοιμασία και κατόπτευση στόχων, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και μοτοσικλέτες, τοποθετούσαν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης και λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, επιδιώκοντας συστηματικά να καλύπτουν τα ίχνη τους και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις διωκτικές Αρχές.

Ως προς τη δομή της οργάνωσης, 30χρονος κατηγορούμενος είχε ηγετικό ρόλο, οργανώνοντας και συντονίζοντας τη δράση των υπολοίπων μελών, ενώ παράλληλα παρείχε χώρο συγκέντρωσης και προετοιμασίας της ομάδας. Επιπλέον, 26χρονη κατηγορούμενη λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του αρχηγικού μέλους και των υπόλοιπων συμμετεχόντων.

Μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας μετά το περιστατικό της ληστείας, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι είχαν θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση το όχημα διαφυγής των δραστών, πραγματοποίησαν επιχείρηση ακινητοποίησης στην περιοχή του Σχίνου Κορινθίας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε προεπιλεγμένο ασφαλές σημείο, ώστε να αποκλειστεί ο κίνδυνος τραυματισμού διερχόμενων πολιτών, αστυνομικών και των συλληφθέντων δεδομένου ότι οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό και χαρακτηρίζονταν ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν, ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν πέντε άτομα, ενώ παράλληλα εξελίσσονταν συντονισμένες έρευνες σε οικίες και χώρους ενδιαφέροντος σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης.

Στην κατοχή τους, στα οχήματα που χρησιμοποιούσαν, καθώς και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

χρηματικό ποσό ύψους 215.345 ευρώ,

πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov,

υποπολυβόλο τύπου Scorpion,

πέντε χειροβομβίδες,

πέντε πιστόλια,

μεγάλος αριθμός φυσιγγίων και γεμιστήρων,

πυροκροτητές και συνδεσμολογία,

αλεξίσφαιρο γιλέκο με αντιβαλλιστικές πλάκες,

πλήθος κινητών τηλεφώνων,

έξι περούκες και ψεύτικες γενειάδες,

πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας,

γάντια σιλικόνης και εργασίας,

εργαλεία κοπής, βαριοπούλες και τροχοί κοπής,

πλαστή ταυτότητα,

ιδιόχειρες σημειώσεις και λοιπά πειστήρια.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι κατασχέθηκε και ανακτήθηκε σχεδόν το σύνολο του χρηματικού ποσού που αφαιρέθηκε κατά τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 11 ληστείες σε τραπεζικά υποκαταστήματα, 1 απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ, 11 κλοπές μοτοσικλετών και -4- κλοπές αυτοκινήτων, ενώ το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης υπερβαίνει τις 483.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι στο παρελθόν έχουν απασχολήσει για παρόμοια και έτερα αδικήματα όπως ναρκωτικά, όπλα, κλοπές, απείθεια, αντίσταση, εμπρησμούς, σωματικές βλάβες, οδηγήθηκαν στη αρμόδια εισαγγελική Αρχή.