Έχοντας πλέον ξεπεράσει τον κίνδυνο για τη ζωή του, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση ο 22χρονος παίκτης του Survivor, Σταύρος Φλώρος, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του την περασμένη Δευτέρα στον Άγιο Δομίνικο.

Μέλη της οικογένειας του παίκτη αναμένεται να ταξιδέψουν σήμερα για τον Άγιο Δομίνικο, ενώ η μητέρα του 22χρονου έκανε σήμερα δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, όπου αναφέρθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον γιο της μετά το σοβαρό ατύχημα.

«Μίλησα με τον γιο μου με κανονική κλήση γιατί δεν επιτρεπόταν από το νοσοκομείο βιντεοκλήση. Είναι χαρούμενος που ζει. Αυτό που μου είπε είναι: “Μαμά, τι να στεναχωριέμαι; Ζω. Όλα τα άλλα θα τα δούμε”. Δεν μιλήσαμε και πάρα πολύ, δεν θέλαμε να τον κουράσουμε, αλλά ακουγόταν καλά. Να περάσει και η σημερινή μέρα. Κάτι που μάθαμε είναι ότι τα παιδιά είχαν σημαδούρα», είπε αρχικά.

«Έψαξα τους γονείς του Μάνου (σ.σ. Μαλλιαρού), βρήκα τη μητέρα του και τον αδελφό του. Πραγματικά θέλω πολύ να μιλήσω στον ίδιο να τον ευχαριστήσω», συνέχισε.

Οι γονείς του Σταύρου Φλώρου μίλησαν και στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha για την πορεία της υγείας του παιδιού τους.

Πατέρας Σταύρου Φλώρου: «Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι από την αρχή γιατί ακούγονται πολλά. Τα παιδιά είχαν σημαδούρα. Ο γιος μου είχε πάει για ψαροντούφεκο με τον συμπαίκτη του και τηρούσαν μέτρα ασφαλείας. Δεν ξέρω αν τη σημαδούρα την κρατούσε το δικό μου παιδί ή ο συμπαίκτης του, αλλά υπήρχε κανονικά. Οι προπέλες του σκάφους χτύπησαν το παιδί μου από πίσω. Υπήρχε ακατάσχετη αιμορραγία. Περιμένανε τουλάχιστον 20 λεπτά για να έρθει ασθενοφόρο και άλλα 20 μέχρι να φτάσουν στο νοσοκομείο.

Το παιδί μου αυτή τη στιγμή ζει από θαύμα. Μπήκε στο χειρουργείο για έξι ώρες. Δυστυχώς οι γιατροί δεν μπόρεσαν να σώσουν το αριστερό του πόδι, έγινε ακρωτηριασμός. Τώρα το βάρος πέφτει στο δεξί του πόδι. Έχει σοβαρά τραύματα και θα γίνουν και άλλα χειρουργεία για να καταφέρουν να σώσουν τον αστράγαλο.

Από την παραγωγή μάς ενημέρωσαν αμέσως για τον τραυματισμό, αφού επικοινώνησε μαζί μας και ο κ. Λιανός. Ήταν συνεχώς εκεί, δίπλα στο παιδί μου σε όλη αυτή την περιπέτεια.

Μας ενημέρωσαν ότι το παιδί έχει τις αισθήσεις του».

Μητέρα Σταύρου Φλώρου: «Τα παιδιά είχαν μαζί τους σημαδούρα, όπως προβλέπεται. Δεν ξέρω αν εκείνη τη στιγμή την κρατούσε το παιδί μου ή ο συμπαίκτης του. Το σκάφος ήταν αυτό που παραβίασε τα όρια και έπεσε πάνω τους.

Το παιδί μου είναι πολυτραυματίας. Οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι από το γόνατο και κάτω. Έχει σοβαρά τραύματα στο δεξί πόδι και οι γιατροί θα δώσουν μάχη στα επόμενα χειρουργεία για να καταφέρουν να σώσουν τον αστράγαλο.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης το παιδί μου δεν μπήκε στη ΜΕΘ. Σήμερα φεύγουμε για Άγιο Δομίνικο».