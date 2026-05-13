Για τον χανταϊό μίλησε το πρωί της Τετάρτης 13/ 5 ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους τονίζοντας πως ο εν λόγω ιός δεν είναι νέος και η μετάδοσή του είναι δύσκολη, καθώς απαιτεί πολύ στενή επαφή.

«Ο συμπολίτης μας είναι σε καραντίνα στο Αττικόν Νοσοκομείο. Είναι πολύ καλά στην υγεία του, δεν έχει κάτι και θα περιμένουμε να περάσει το χρονικό διάστημα των 45 ημερών. Δεν υπάρχει ανησυχία. Είναι πολύ δύσκολη η μετάδοσή του. Δεν έχει καμία σχέση με κορονοϊό ή με άλλους ιούς. Για να μεταδοθεί ο χανταϊός από άνθρωπο σε άνθρωπο χρειάζεται πολύ στενή επαφή για αρκετή ώρα», είπε χαρακτηριστικά.

Τι είπε για την προκήρυξη πάνω από 1.100 θέσεων γιατρών

Στη συνέχεια ο υφυπουργός Υγείας αναφέρθηκε στη μεγάλη προκήρυξη 1.131 θέσεων για γιατρούς σε όλη τη χώρα, σε νοσοκομεία και πρωτοβάθμια φροντίδα, με πιο σύντομες διαδικασίες πρόσληψης.

«Οι γιατροί έχουν μια άλλη διαδικασία, πολύ πιο σύντομη από τον ΑΣΕΠ. Αυτοί έχουν μια περίοδο δύο εβδομάδων, αν δοθεί και παράταση τριών εβδομάδων, για υποβολή υποψηφιοτήτων. Γίνονται οι κρίσεις από ομάδα άλλων γιατρών. Σε περίπου 4-6 μήνες θα είναι στα νοσοκομεία. Οι θέσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ επείγουσες, προχωράνε πιο γρήγορα. Μπορεί να φτάσουν και τους τρεις μήνες, αλλά ένας μέσος όρος είναι μέχρι τέσσερις», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

«Θα δοθούν κίνητρα σε τρεις κατηγορίες. Είναι και τα μισθολογικά ασφαλιστικά κίνητρα και τα επαγγελματικά και τα οικογενειακά» υπογράμμισε.

«Οι νοσηλευτές αποτελούν βασικό πυλώνα. Εξαρτώνται σχεδόν τα πάντα από αυτούς στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα. Σε όλες τις χώρες υπάρχει μείωση των νέων που θέλουν να επιλέξουν το νοσηλευτικό επάγγελμα. Θα δοθεί ένα πακέτο μέτρων έτσι ώστε να βελτιωθούν και να γίνει πιο ελκυστικό» σημείωσε επίσης ο υφυπουργός Υγείας.

«Αύξηση των περιστατικών άνοιας λόγω της γήρανσης»

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε στη δημιουργία 40 νέων μονάδων ολιστικής φροντίδας ψυχικής υγείας σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων 21 για τον αυτισμό και 19 για την άνοια. Αυτές οι αυτόνομες μονάδες στοχεύουν στην έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη, συνεργαζόμενες και με άλλες δομές, όπως ΚΔΑΠ και ΚΕΔΑΣΥ.

«Είναι αυτόνομες μονάδες. Είναι κυρίως κέντρα ημέρευσης, με διευρυμένο ωράριο. Θα υπάρχουν κινητές μονάδες, θα υπάρχουν ομάδες γιατρών, νοσηλευτών, οι οποίοι θα πηγαίνουν και εκτός από αυτές τις μονάδες, έτσι ώστε να έχουμε έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη και θα είναι συνδεδεμένες και με τα ΚΔΑΠ και τα ΚΕΔΑΣΥ, έτσι ώστε να έχουν μια ολιστική προσέγγιση. Εκεί υστερούμε σαν χώρα αν θέλετε και γι’ αυτό γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια σε δύο παθήσεις, οι οποίες δεν επηρεάζουν μόνο τον ίδιο, επηρεάζουν ολόκληρο το οικογενειακό περιβάλλον» δήλωσε.

Ο υφυπουργός Υγείας κλείνοντας υπογράμμισε την αύξηση των περιστατικών άνοιας λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και την ανάγκη για υποστήριξη των οικογενειών, καθώς η ψυχική υγεία, αν και παρέμενε στο περιθώριο, έχει αρχίσει να αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά την πανδημία, τονίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω επένδυση σε αυτόν τον τομέα.