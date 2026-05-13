Στη μεταφορά και τον ενταφιασμό είκοσι πέντε αζήτητων σορών που «φιλοξενήθηκαν» για πολλά χρόνια στους ψυκτικούς θαλάμους της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης προχώρησαν αφιλοκερδώς οι λειτουργοί κηδειών, μέλη του Σωματείου Λειτουργών Γραφείων Κηδειών και Ταριχευτών Μακεδονίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου, «έπειτα από συντονισμένες πολύμηνες προσπάθειες και μέσα από αγαστή συνεργασία με τη Γ’ Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, την Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, το Κοιμητήριο Αναστάσεως του Κυρίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, το Κοιμητήριο του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης (κοιμητήριο Ευόσμου), καθώς και το Κοιμητήριο της Κοινότητας Μεσοκώμης Σερρών του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, και τα μέλη του Σωματείου, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την ταφή 25 αζήτητων σορών».

«Προσφερθήκαμε αφιλοκερδώς ώστε να οδηγήσουμε στην τελευταία τους κατοικία σορούς που για πολλά χρόνια ήταν στα ψυγεία. Κάποιοι ήταν για δύο, για τρία χρόνια, ενώ οι παλαιότερες σοροί βρισκόταν στους ψυκτικούς θαλάμους για περίπου πέντε με έξι χρόνια», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Σωματείου Λειτουργών Γραφείων Κηδειών και Ταριχευτών Μακεδονίας, Νέστωρας Νικολόπουλος.

Όπως είπε, και κατά το παρελθόν οι συνάδελφοί του έχουν φροντίσει για την ταφή μεμονωμένων σορών, ωστόσο ήταν η πρώτη φορά για μία τέτοια μαζική κινητοποίηση. «Είναι κρίμα να μένουν σοροί για μεγάλο χρονικό διάστημα στα ψυγεία. Τα μέλη του Σωματείου μας, όταν απαιτείται το πράττουν για περιπτώσεις που χαρακτηρίζονται δύσκολες και για σορούς που μένουν στα αζήτητα», πρόσθεσε ο κ. Νικολόπουλος.

Στο μεταξύ, η Γ’ Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας – Θεσσαλονίκη απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή προς το Σωματείο Λειτουργών Γραφείων Κηδειών και Ταριχευτών Μακεδονίας, στην οποία τα εξής: «Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας εκφράσουμε τις θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες μας για την ανιδιοτελή προσφορά και την πολύτιμη βοήθειά σας αναφορικά με την ταφή των είκοσι πέντε αζήτητων σορών, οι οποίες φυλάσσονταν στους ψυκτικούς θαλάμους της Υπηρεσίας μας. Η ευγενική σας χειρονομία να αναλάβετε εξ ολοκλήρου την παραλαβή, μεταφορά και διαδικασία ενταφιασμού με εξαιρετικό σεβασμό και επαγγελματισμό, αποτελεί παράδειγμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Στις δύσκολες εποχές που διανύουμε η συνεισφορά σας εξασφάλισε την αξιοπρέπεια που αρμόζει σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Σας ευχαριστούμε θερμά που σταθήκατε αρωγοί στο δύσκολο αυτό έργο μας».