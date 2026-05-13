Το σκοτεινό ποινικό παρελθόν του άνδρα που εισέβαλε στον διάδρομο του αεροδρομίου του Ντένβερ και παρασύρθηκε από αεροσκάφος αποκαλύπτουν νέα στοιχεία που έρχονται στο φως μετά την τραγωδία.

Ο 41χρονος Michael Mott είχε συλληφθεί περισσότερες από 20 φορές στο Κολοράντο από το 2002, ενώ στο ποινικό του μητρώο περιλαμβάνονταν σοβαρές κατηγορίες, ακόμα και για απόπειρα δολοφονίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η πιο πρόσφατη σύλληψή του είχε γίνει μόλις έναν μήνα πριν από το περιστατικό, για κακούργημα παραβίασης ιδιωτικού χώρου.

Οι Αρχές αναφέρουν ότι ο Mott πέρασε τον φράχτη ασφαλείας του Denver International Airport και βρέθηκε στον διάδρομο προσγείωσης λίγο πριν παρασυρθεί από κινητήρα αεροσκάφους τύπου Airbus A321neo της Frontier Airlines. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρά αντικείμενα. Το αεροσκάφος, με προορισμό το Λος Άντζελες, κινούνταν με περίπου 140 χιλιόμετρα την ώρα τη στιγμή της σύγκρουσης, σύμφωνα με στοιχεία του FlightAware.

Denver International Airport: 41-year-old Michael Mott died after jumping the 8-ft barbed-wire security fence and walking onto a runway Friday night. He was struck by the engine of Frontier flight 4345 just before 11:20 p.m., causing an engine fire and 4,000-ft debris… pic.twitter.com/uPbpJQ3JfO — SLCScanner (@SLCScanner) May 12, 2026

Ένα παρελθόν γεμάτο παραβάσεις

Ο Mott είχε αρχίσει να συλλαμβάνεται ήδη από την ηλικία των 17 ετών για μικροπαραβάσεις όπως κλοπές από καταστήματα και κατανάλωση αλκοόλ ως ανήλικος. Ωστόσο, μέσα σε λίγα χρόνια το ποινικό του παρελθόν έγινε πολύ πιο βίαιο.

Το 2005 συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας με όπλο από την αστυνομία του Cortez. Τελικά παραδέχτηκε ενοχή για επίθεση δεύτερου βαθμού με θανατηφόρο όπλο και καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκισης. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του κατηγορήθηκε ξανά για επίθεση με όπλο μέσα στη φυλακή.

Αργότερα βρέθηκε αντιμέτωπος με κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, απειλές, διάρρηξη, επίθεση σε αστυνομικό, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, εγκατάλειψη τροχαίου, παραβίαση περιοριστικών μέτρων και αντίσταση κατά της αρχής. Σύμφωνα με τα δημόσια αρχεία, είχε επίσης κατηγορηθεί το 2017 για απόπειρα απόδρασης από σωφρονιστικό κατάστημα.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ντένβερ, Ron Thomas, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποιο σημείωμα που να εξηγεί τα κίνητρά του. Οι Αρχές ερευνούν ηλεκτρονικές συσκευές και προσωπικά αντικείμενα του 41χρονου, προκειμένου να διαπιστώσουν τι προηγήθηκε του περιστατικού.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του αεροδρομίου Phil Washington, ο άνδρας πήδηξε φράχτη ύψους περίπου 2,5 μέτρων με συρματόπλεγμα και βρισκόταν στον διάδρομο μόλις δύο λεπτά πριν χτυπηθεί από το αεροσκάφος. Σοκαριστικές ηχογραφήσεις από τον πύργο ελέγχου κατέγραψαν τις στιγμές μετά τη σύγκρουση, με υπαλλήλους να αναφέρουν ότι υπήρχαν ανθρώπινα μέλη διασκορπισμένα στον διάδρομο.

Και οι 224 επιβάτες και τα επτά μέλη πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το αεροσκάφος.

Η διοίκηση του αεροδρομίου διαβεβαίωσε ότι η ασφάλεια αποτελεί «απόλυτη προτεραιότητα» και ότι θα γίνουν άμεσα οι απαραίτητες βελτιώσεις μετά το περιστατικό, όπως αναφέρει η nypost.