Ολοκληρώνεται η μεγαλύτερη ανανέωση στόλου λεωφορείων που έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, καθώς το επόμενο διάστημα τίθενται σε κυκλοφορία και τα τελευταία νέα οχήματα που βρίσκονται στη φάση των δοκιμαστικών δρομολογίων, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Με την ένταξη ακόμη 205 νέων λεωφορείων, ο αριθμός των καινούργιων οχημάτων που κυκλοφορούν ή μπαίνουν άμεσα στον δρόμο φτάνει τα 1.076 ενώ η ανανέωση του στόλου αγγίζει το 80%. Πρόκειται για 125 ηλεκτρικά λεωφορεία, 13 λεωφορεία φυσικού αερίου IVECO και 67 νέα CNG Menarini, που προστίθενται στα ήδη 871 νέα οχήματα τα οποία εξυπηρετούν καθημερινά το επιβατικό κοινό.

Όπως τόνισε ο κ. Κυρανάκης, το 2019 το νεότερο λεωφορείο στον στόλο είχε ηλικία περίπου δέκα ετών, ενώ η πλειοψηφία των οχημάτων ήταν κατασκευής του 1999. Σήμερα, περισσότερο από το ένα τρίτο των νέων λεωφορείων είναι ηλεκτρικά, άλλο ένα τρίτο κινείται με φυσικό αέριο και το υπόλοιπο αφορά σύγχρονα πετρελαιοκίνητα οχήματα νέας τεχνολογίας.

Αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα των οδηγών

Η ανανέωση του στόλου συνδυάζεται με την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη νέα προκήρυξη για οδηγούς, ενώ για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε υποψηφίους χωρίς επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης. Οι νέοι οδηγοί θα εκπαιδεύονται δωρεάν στη σχολή οδηγών της ΟΣΥ, με στόχο την ταχύτερη στελέχωση του συστήματος και την κάλυψη των αυξημένων αναγκών.

Στόχος του υπουργείου είναι έως το τέλος του 2026 οι βασικές γραμμές του δικτύου να έχουν βελτιώσει τη συχνότητά τους έως και κατά 50%. Ήδη, σε αρκετές γραμμές οι χρόνοι αναμονής έχουν μειωθεί αισθητά, από περίπου 18 λεπτά πέρυσι στα 8 με 9 λεπτά σήμερα, με τα προβλήματα φυσικά να παραμένουν σε άλλα τμήματα του δικτύου. Παράλληλα, ο συνολικός αριθμός οδηγών αναμένεται να φτάσει τους 3.000.

Η ενίσχυση του στόλου θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Έως το 2028 προβλέπεται η προσθήκη ακόμη 617 νέων οχημάτων μέσω ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών εργαλείων, οδηγώντας τον ενεργό στόλο των αστικών συγκοινωνιών να απαρτίζεται από περισσότερα από 2.000 οχήματα, εκ των οποίων περίπου 1.700 θα είναι καινούργια