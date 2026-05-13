«Drill Baby Drill: Το Τέλος ή η Επανεκκίνηση της Ενεργειακής Μετάβασης;» είναι το θέμα της Θερινής Ακαδημίας που συνδιοργανώνουν στην Αθήνα το MSc in Energy Law, Business, Regulation & Policy/Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (IHU) και οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ.

Ειδικότερα το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (IHU) και οι Εκδόσεις Σάκκουλα, συνδιοργανώνουν τη Θερινή Ακαδημία, στην Αθήνα, από τις 29 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2026, με αντικείμενο μία από τις πλέον επίκαιρες, κρίσιμες και σύνθετες θεματικές της εποχής: τη σχέση μεταξύ ενεργειακής ασφάλειας, υδρογονανθράκων και πράσινης μετάβασης.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου η παγκόσμια ενεργειακή πολιτική επανακαθορίζεται υπό την πίεση γεωπολιτικών εντάσεων, κλιματικής κρίσης και μεταβαλλόμενων οικονομικών προτεραιοτήτων, το σύνθημα «Drill Baby Drill» επανέρχεται δυναμικά στο δημόσιο διάλογο και το ερώτημα τίθεται εκ νέου: βρισκόμαστε μπροστά στο τέλος της ενεργειακής μετάβασης ή σε μια αναγκαία επανεκκίνησή της με νέους όρους; Αποτελεί άραγε ένδειξη οπισθοδρόμησης από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης ή προάγγελο μιας νέας, ρεαλιστικής φάσης της ενεργειακής μετάβασης;

«Μην χάσετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε μια κορυφαία ακαδημαϊκή διοργάνωση που τοποθετείται στην αιχμή του διεθνούς ενεργειακού διαλόγου. Η Θερινή Ακαδημία 2026 υπό τη συνδιοργάνωση IHU-Εκδόσεων Σάκκουλα, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία εμβάθυνσης, δικτύωσης και ουσιαστικής συμμετοχής στη συζήτηση για το μέλλον της ενεργειακής μετάβασης. Από τις 29 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2026, στην Αθήνα, η επιστήμη, η πολιτική και η αγορά συναντώνται σε ένα δυναμικό φόρουμ ανταλλαγής γνώσης και προβληματισμού. Εξασφαλίστε τη θέση σας και γίνετε μέρος του διαλόγου που διαμορφώνει τη νέα ενεργειακή εποχή», επισημαίνουν οι διοργανωτές και τονίζουν:

«Η Θερινή Ακαδημία 2026 φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα διεπιστημονικό φόρουμ προβληματισμού και ανταλλαγής απόψεων, φέρνοντας σε διάλογο: Καθηγητές και ερευνητές από τα πεδία της Γεωπολιτικής, του Δικαίου και της Οικονομίας της Ενέργειας, Στελέχη της αγοράς και της βιομηχανίας ενέργειας, Εκπροσώπους θεσμικών και ρυθμιστικών αρχών».

