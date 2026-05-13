Ο Φλορεντίνο Πέρεθ λειτούργησε απαξιωτικά και απαράδεκτα με τοποθέτησή του για τη δημοσιογράφο της εφημερίδας ABC, Μαρία Χοσέ Φουεντεάλαμο.

Ο Πέρεθ στις πρόσφατες δηλώσεις του ήταν ξεκάθαρα νευριασμένος από την κριτική προς το πρόσωπό του και τη διοίκηση της Ρεάλ. Έκανε δε ένα απαράδεκτο σχόλιο για γυναίκα δημσιογράφο αναφέροντας πώς «δείτε για παράδειγμα τα άρθρα της ABC. Το ένα είναι γραμμένο από μια γυναίκα που δεν ξέρω καν αν ξέρει τίποτα από ποδόσφαιρο».

Η Μαρία Χοσέ Φουεντεάλαμο αντέδρασε και ενώ αυτή η δήλωση Πέρεθ γενικά προκάλεσε σάλο στην Ισπανία και ουκ ολίγες αντιδράσεις. Η Ισπανίδα δημοσιογράφος σε άρθρο της με τίτλο «Εγώ είμαι αυτή η γυναίκα για την οποία μιλάει ο Φλορεντίνο» έδωσε τη απάντησή της. Ανάμεσα στα άλλα εξέφρασε την έκπληξή της για το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Ρεάλ επέλεξε να στοχοποιήσει προσωπικά μια δημοσιογράφο απλώς επειδή εξέφρασε την άποψή της.