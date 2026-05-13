Η εμφάνιση του Akyla στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς απέσπασε θετικές εντυπώσεις τόσο από το κοινό και τις επιτροπές όσο και από διεθνή μέσα. Ανάμεσά τους και το BBC, που έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο «Ferto» και στη δυναμική σκηνική παρουσία του καλλιτέχνη.

Το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου, το ειδικό κανάλι του BBC για τη Eurovision δημοσίευσε στο Instagram βίντεο από την εμφάνιση του Akyla στη σκηνή της Βιέννης.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, το βρετανικό μέσο αποθέωσε τόσο τον ίδιο όσο και το τραγούδι του: «Ferto! Αυτή η ελληνική κομματάρα είναι άλλου επιπέδου. Ο Akylas τα δίνει όλα, και ακόμη περισσότερα, στην εμφάνισή του στον ημιτελικό».

Ο Akylas με το εκρηκτικό «Ferto», προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου. Οι υπόλοιπες χώρες που θα βρεθούν μαζί με την Ελλάδα είναι η Φιλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία.