Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 13/5 στην επιχείρηση του δημάρχου Αίγινας. Η πυρκαγιά ξέσπασε στον ισόγειο χώρο της επιχείρησης, με αποτέλεσμα να καεί ολοσχερώς.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από σταθμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ εντοπίστηκε ένα γκαζάκι.

Την υπόθεση αναλαμβάνει το Α.Τ. Αίγινας, ενώ συνδράμει κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά.

Σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αίγινας έγραψε:

«Σήμερα τα ξημερώματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην οικογενειακή μας επιχείρηση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την ολοκληρωτική καταστροφή της.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο έργο τους.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αστυνομικές δυνάμεις που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο, καθώς και όλους όσοι εξέφρασαν την ανθρώπινη συμπαράστασή τους.

Πάνω απ’ όλα, κρατάμε ότι δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές».