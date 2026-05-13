Συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του πολέμου στη Γάζα και γιουχαΐσματα ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της εκπροσώπου του Ισραήλ στον πρώτο ημιτελικό της 70ής Eurovision, που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας, μέσα σε κλίμα έντασης και αυξημένων μέτρων ασφαλείας.

Η συμμετοχή του Ισραήλ, με τον Νόαμ Μπετάν, ανέβηκε στη σκηνή της Wiener Stadthalle, ενώ από το κοινό ακούγονταν συνθήματα όπως «Σταματήστε τη γενοκτονία» και «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Η φετινή διοργάνωση διεξάγεται υπό τη σκιά των αντιδράσεων για τη συμμετοχή του Ισραήλ, με πέντε χώρες να έχουν αποφασίσει να μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό.

Συγκεκριμένα, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισλανδία αποχώρησαν από τη Eurovision ήδη από πέρυσι, διαμαρτυρόμενες για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, αλλά και μετά τις αποκαλύψεις για αθέμιτες πρακτικές ψηφοφορίας στον διαγωνισμό του 2025.

Η αυστριακή δημόσια ραδιοτηλεόραση ORF, που φιλοξενεί τη φετινή διοργάνωση, είχε επιβεβαιώσει πριν από την έναρξη των ημιτελικών ότι δεν θα απαγορεύσει τη χρήση της παλαιστινιακής σημαίας εντός του χώρου διεξαγωγής, ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει λογοκρισία σε αποδοκιμασίες που ενδέχεται να ακουστούν από το κοινό.

Κατά τη ζωντανή μετάδοση της εμφάνισης του Νόαμ Μπετάν, πολλοί θεατές κρατούσαν ισραηλινές σημαίες, ενώ στον χώρο ήταν ορατή και μία παλαιστινιακή σημαία. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι προετοιμαζόταν για τη Eurovision ζητώντας από την ομάδα του να τον αποδοκιμάζει κατά τη διάρκεια των προβών, ώστε να συνηθίσει το κλίμα που περίμενε να αντιμετωπίσει.

Παρά τις αντιδράσεις και το τεταμένο κλίμα, το Ισραήλ ήταν ανάμεσα στις δέκα χώρες που εξασφάλισαν την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Μαζί του προκρίθηκαν επίσης η Ελλάδα, η Φινλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία.

Αντίθετα, εκτός τελικού έμειναν η Πορτογαλία, η Γεωργία, το Μαυροβούνιο, η Εσθονία και το Σαν Μαρίνο.