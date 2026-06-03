Οι συνδρομητές του Netflix έχουν στη διάθεσή τους μόλις λίγες ημέρες ακόμη για να παρακολουθήσουν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα αστυνομικά θρίλερ των τελευταίων ετών.

Το «North Shore», η μίνι σειρά έξι επεισοδίων που απέσπασε θετικά σχόλια από κοινό και κριτικούς, αποχωρεί από την πλατφόρμα στις 19 Ιουνίου, μετατρέποντας την προβολή της σε μια πραγματική αντίστροφη μέτρηση για τους λάτρεις του είδους.

Με πρωταγωνίστρια την Joanne Froggatt, γνωστή από το «Downton Abbey», η σειρά τοποθετεί στο επίκεντρο μια σκοτεινή υπόθεση δολοφονίας που ξεδιπλώνεται στο εντυπωσιακό σκηνικό του λιμανιού του Σίδνεϊ.

Όταν η κόρη ενός Βρετανού πολιτικού βρίσκεται νεκρή στην Αυστραλία, ένας Βρετανός και ένας Αυστραλός ντετέκτιβ καλούνται να συνεργαστούν, σε μια έρευνα που γρήγορα ξεπερνά τα όρια ενός απλού εγκλήματος και εξελίσσεται σε υπόθεση διεθνούς πολιτικής συνωμοσίας.

Δημιουργημένο από τον Mike Bullen, γνωστό από το «Cold Feet», το «North Shore» συνδυάζει το αστυνομικό μυστήριο με το πολιτικό θρίλερ, αξιοποιώντας πλήρως το σκηνικό της Αυστραλίας. Σύμφωνα με το hellomagazine.com, η αντιπαράθεση πολιτισμών ανάμεσα στους δύο ντετέκτιβ λειτουργεί ως δραματικός άξονας, προσθέτοντας ένταση και ρυθμό στην εξέλιξη της ιστορίας, ενώ το φόντο του λιμανιού του Σίδνεϊ ενισχύει την κινηματογραφική αίσθηση της παραγωγής.

Η σειρά έχει χαρακτηριστεί από πολλούς θεατές ως «εξαιρετική» και «ιδανική για binge watching», με αρκετούς να την ολοκληρώνουν μέσα σε μία ημέρα. Στα social media, οι αντιδράσεις είναι ιδιαίτερα θετικές, με χρήστες να μιλούν για ένα καλοδουλεμένο μυστήριο γεμάτο ανατροπές και ένταση.

Στο καστ συμμετέχουν, επίσης, ο John Bradley, καθώς και οι Dan Spielman, Kirsty Sturgess και Matt Passmore, συνθέτοντας ένα διεθνές σύνολο χαρακτήρων που ενισχύει τον πολυεπίπεδο χαρακτήρα της αφήγησης.