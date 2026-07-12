Ο φιλικός αγώνας της ΑΕΚ με τη Ντε Γκράαφsαπ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (12/7).

Οι «κιτρινόμαυροι» άρχισαν πριν λίγες μέρες την προετοιμασία τους ενόψει της νέας σεζόν και τώρα θα έχουν την ευκαιρία να ξεμουδιάσουν αντιμετωπίζοντας την ολλανδική Ντε Γκράαφσαπ σε φιλικό αγώνα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Γερμανίας (Αγώνας)

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Γερμανίας

16:20 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 Γερμανία, Ζάχσενρινγκ – 2ος Αγώνας

16:30 Novasports 6HD Genesis Scottish Open 2026 4η μέρα

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Ντε Γκράαφστσαπ Φιλικό

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Altion Tonovit – Preveza Beach Handball 2026

18:00 Novasports Prime Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Γιανίκ Σίνερ Τελικός ανδρών