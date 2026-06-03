Με ένα καθηλωτικό τελευταίο επεισόδιο ολοκληρώθηκε χθες η μεγάλη δραματική σειρά του Alpha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», καταγράφοντας πρωτιά και ρεκόρ σεζόν στην τηλεθέαση, επιβεβαιώνοντας τη δυνατή σχέση που έχτισε με το τηλεοπτικό κοινό σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Η σειρά, που «ταξίδεψε» τους τηλεθεατές στον Πειραιά της δεκαετίας του ’60 μέσα από μία κινηματογραφική προσέγγιση, υψηλή αισθητική, δυνατές ερμηνείες και αυθεντική γλώσσα εποχής, ολοκλήρωσε τον κύκλο της σημειώνοντας 23,8% στο σύνολο κοινού, ενώ το τελευταίο επεισόδιο έφτασε έως και 27,7% σε τέταρτο.

Το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», στο τελευταίο του επεισόδιο, κατέκτησε την πρώτη θέση στη ζώνη προβολής του με 15,5% στο δυναμικό κοινό 18-54, ενώ στο γυναικείο δυναμικό κοινό σημείωσε 19,1%. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, η σειρά απέσπασε ιδιαίτερα θερμή ανταπόκριση τόσο για τη θεματική και την ατμόσφαιρά της όσο και για τον τρόπο με τον οποίο αποτύπωσε έναν σκληρό, παθιασμένο και βαθιά ανθρώπινο κόσμο.

Η ανταπόκριση αυτή αποτυπώθηκε και στα social media, όπου η σειρά ξεπέρασε συνολικά τα 100.000.000 impressions (εμφανίσεις) και συγκέντρωσε περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια αντιδράσεις.

Το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» ολοκληρώθηκε αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στη φετινή ελληνική μυθοπλασία και χαρίζοντας στο κοινό μια σειρά με ξεχωριστή ταυτότητα, έντονο συναίσθημα και κινηματογραφική υπογραφή.

Η επιτυχία του «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» έρχεται να προστεθεί στη δυναμική πορεία της μυθοπλασίας του ALPHA, η οποία συνεχίζει να επενδύει σε μεγάλες ιστορίες, υψηλής ποιότητας παραγωγές και σύγχρονες σειρές με ξεκάθαρη ταυτότητα, προετοιμάζοντας ήδη ένα ιδιαίτερα δυνατό πρόγραμμα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.