Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στους τελικούς της Stoiximan Basket League νικώντας με 82-76 τον Παναθηναϊκό και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στη βιασύνη της ομάδας του και στα λάθη που έκανε.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη επί των «πράσινων»…

«Ένα παιχνίδι με νευρικότητα, με χαμηλά ποσοστά και τελικά αυτό που μετράει είναι να κερδίσεις, ιδίως για την ομάδα που παίζει εντός και έχει τη μεγαλύτερη πίεση να κερδίσει. Είχαμε διαφορές, φτάσαμε τους 15 πόντους, ανεβήκαμε στους 17 στο δεύτερο ημίχρονο. Μας έβαλε πίεση το τρίτο δεκάλεπτο και τα τέσσερα τρίποντα του Μήτογλου αλλά και η βιασύνη μας να τελειώσουμε το ματς, είχαμε πάρα πολλά λάθη, ο αριθμός 16 είναι πολύ άσχημος.

Δώσαμε 20 πόντους στον Παναθηναϊκό που δυσκολευόταν στο 5 εναντίον 5. Πρέπει να δούμε τι λάθος κάναμε και τι δεν κάναμε, να δούμε πού εστίασε ο Παναθηναϊκός. Νομίζω θα παίξουμε πιο καλά μεθαύριο, δε θα είμαστε τόσο βιαστικοί. Σήμερα ήμασταν αρκετά στατικοί και αυτό έδωσε λάθη».

Για το ξεκίνημα της ομάδας του σε πρώτο και δεύτερο ημίχρονο: «Ξεκινήσαμε με δύο λάθη και η πρώτη επίθεση του τρίτου δεκαλέπτου το ίδιο. Γενικά ήμασταν με χαμηλό επίπεδο συγκέντρωσης και αυτό δίνει αυτοπεποίθηση στον αντίπαλο και νευρικότητα σε σένα. Όταν κερδίζεις τον Παναθηναϊκό, μια τόσο καλή ομάδα με τέτοια διαφορά μέσα στο ματς, σημαίνει κάνεις κάτι καλά. Είχαμε κυριαρχία στα ριμπάουντ και αν δεν είχαμε κάνει τα λάθη αυτά, θα κερδίζαμε πιο εύκολα. Αύριο θα ξέρουμε καλύτερα για τον Ντόρσεϊ, θα ενημερωθείτε για το παιχνίδι της Παρασκευής

Για το πόσο σημαντική είναι αυτή η νίκη: «Δε σημαίνει τίποτα παραπάνω, απέχουμε δύο νίκες από τον τίτλο, ήταν απλά η πρώτη. Πρέπει να φύγει από το μυαλό μας η κατάκτηση της Euroleague, μπορώ να καταλάβω πόσο δύσκολο είναι να επανέλθουν οι παίκτες μας αλλά είναι πολύ σημαντικό για εμάς και πρέπει να το κάνουμε. Να τελειώσουμε τη χρονιά όσο καλύτερα γίνεται».

Για το γεγονός ότι τα τελευταία δύο χρόνια όποια ομάδα νίκησε στον πρώτο τελικό έχασε το πρωτάθλημα: «Ελπίζουμε να σπάσουμε την παράδοση των δύο ετών, σπάσαμε στην Euroleague μία άλλη, ελπίζουμε να σπάσουμε και αυτήν την… τεράστια παράδοση και να τα καταφέρουμε».