Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 82-76 από τον Ολυμπιακό στον πρώτο τελικό της Stoiximan Basket League και είναι έξαλλος για τη διαιτησία και ειδικά για το φάουλ υπέρ του Φουρνιέ που σφύριξε η Βάσω Τσαρούχα στα 44 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.

Ήταν ένα ματς που δεν πήγαινε καθόλου καλά για τους «πράσινους» καθώς είχαν βρεθεί στο -17, κατάφεραν όμως να ανασυνταχθούν και να προσπεράσουν, με τα πάντα να κρίνονται στο τελευταίο λεπτό.

Συγκεκριμένα, στα 44 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη και με το σκορ στο 75-73 υπέρ των «ερυθρόλευκων», η Τσαρούχαν χρέωσε με φάουλ τον Ναν πάνω στον Φουρνιέ, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες όλων στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Ο Γάλλος ευστόχησε στις δύο βολές κάνοντας το 77-73 και τελικά ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 82-76.

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