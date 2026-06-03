Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε μέσω Instagram την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό στον πρώτο τελικό της Stoiximan Basket League, κάνοντας και «mention» τη Νέα Δημοκρατία.

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με 82-76 από τους «ερυθρόλευκους» και έχουν παράπονα από τη διαιτησία τόσο για τις βολές, οι οποίες ήταν 29-5 εις βάρος τους, όσο και για το φάουλ υπέρ του Φουρνιέ που σφύριξε η Τσαρούχα στο τελευταίο λεπτό, με το σκορ στο 75-73.

Παράπονα που εξέφρασε και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ με stories που ανέβασε στο Instagram. «Πόσο νόμιμο-ηθικό είναι να σφυρίζει διαιτητής άνδρας-γυναίκα που διώκεται ποινικά, την ομάδα η οποία υπέβαλε μήνυση εναντίον της/του. Στην Ελλάδα που ζούμε… Τι να πω», ανέφερε αρχικά ο Γιαννακόπουλος και συνέχισε στον ίδιο ρυθμό.

«Άκουσα καλά; 24-2 ήταν οι βολές; 25-3 είναι οι βολές; Φαντάζομαι ότι κάποιος θα φορέσει ξανά μπλουζάκι όπως φόραγε παλιά στο ΣΕΦ, ε; Πάντως είναι κρίμα να έχουμε τον πρωταθλητή Ευρώπης και να έχουμε τέτοιο επίπεδο… Δεν λέω την λέξη γιατί θα με τιμωρήσουν».

Σε άλλο story ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε «mention» τη Νέα Δημοκρατία ενώ για το φάουλ εις βάρος του Ναν και υπέρ του Φουρνιέ που σφυρίχθηκε στο τελευταίο λεπτό, σχολίασε: «Εγώ αντιαθλητικό, πάντως, το είδα».