Ο Εργκίν Αταμάν είχε έντονα παράπονα από τη διαιτησία μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Stoiximan Basket League και το έδειξε στη συνέντευξη Τύπου.

Οι «πράσινοι» κατάφεραν να επιστρέψουν από το -17 και να διεκδικήσουν μέχρι το τέλος τη νίκη, την οποία όμως δεν πήραν. Έτσι, έμειναν πίσω με 1-0 στη σειρά των τελικών και χρεώνουν την ήττα στη διαιτησία.

Με τις βολές να είναι 29-5 υπέρ του Ολυμπιακού και την Βάσω Τσαρούχα να χρεώνει με φάουλ τον Ναν πάνω στον Φουρνιέ στα 44 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, στις τάξεις του Παναθηναϊκού είναι οργισμένοι με τη διαιτησία και αυτό φάνηκε και στη συνέντευξη Τύπου.

Ξέρετε στην Τουρκία έχουμε μία παραγωγή εβδομαδιαίων σειρών που παρακολουθούν οι Τούρκοι. Ξέρω πως οι Έλληνες επίσης παρακολουθούν τέτοιες σειρές. Οι τελικοί είναι σαν αυτό. Οι άνθρωποι του αθλητισμού βλέπουν σαν να είναι σειρά. Το αποτέλεσμα είναι 82-76; Όχι, είναι 29-5.

Ο Ολυμπιακός 29 βολές, με κρίσιμες στα τελευταία δύο λεπτά και μόνο 5 βολές εμείς. Τα ελληνικά Μέσα, τα σερβικά, συνεχίστε να γράφετε τα ίδια. Ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής στην Ευρώπη και έχετε τους καλύτερους διαιτητές. Συγχαρητήρια», είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού και αποχώρησε χτυπώντας το χέρι του στο έδρανο και χωρίς να δεχθεί καμία ερώτηση.