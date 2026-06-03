Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας στα Γιαννιτσά μπήκε σε φλεγόμενο σπίτι και έσωσε δύο κοριτσάκια που βρίσκονταν μόνα τους μέσα.

Ο αρχιφύλακας, Νίκος Γεωργιάδης, απολάμβανε την άδειά του. Ξαφνικά αντίκρισε το απέναντι διαμέρισμα στο σπίτι του, στα Γιαννιτσά να τυλίγεται στις φλόγες, κι από μέσα να ακούγονται παιδικές κραυγές. Δεν το σκέφτηκε λεπτό.

«Είναι κάτι που γίνεται αυθόρμητα και άμεσα δεν υπάρχει χρόνος για δεύτερη σκέψη», είπε στο Mega.

Τα δύο κορίτσια, 10 και 14 ετών, ήταν στο σπίτι μόνα. Οι γονείς τους είχαν βγει για εξωτερικές δουλειές όταν ξαφνικά πυκνοί καπνοί άρχισαν να πνίγουν το σπίτι. Σε κατάσταση σοκ τα παιδιά προσπαθούσαν να βοηθήσουν το ένα το άλλο. Για καλή τους τύχη ο αστυνομικός γείτονάς τους άκουσε τις φωνές και έτρεξε για να βοηθήσει.

«Αμέσως κατάλαβα ότι πρέπει να έχει πάρει φωτιά, άρπαξα τον πυροσβεστήρα που έχω στην οικία μου και έτρεξα στο σπίτι. Άνοιξα την πόρτα, μπήκα μέσα, και είδα τα κορίτσια τα οποία ήταν σε πανικό».

Η φωτιά ξεκίνησε από το παιδικό δωμάτιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν από έναν λαμπτήρα νυκτός και γρήγορα οι μαύροι καπνοί κάλυψαν όλο το σπίτι. Ωστόσο, ο αστυνομικός μπήκε από την κεντρική είσοδο και βρήκε τα δύο παιδιά στο σαλόνι.

Ο αστυνομικός κατάφερε να βγάλει από το φλεγόμενο σπίτι τα δύο παιδιά και στη συνέχεια άρχισε να σβήνει την πυρκαγιά.

«Ήταν πάρα πολύ έντονοι οι καπνοί γιατί μετά από ό,τι μου είπε ο άνδρας μου είχαν πάρει φωτιά κάτι πλαστικά που είχαν μέσα. Πήραμε τηλέφωνο την Πυροσβεστική, ευτυχώς μέχρι να έρθει η Πυροσβεστική έσβησε την φωτιά ο άνδρας μου», είπε η σύζυγός του.

Η γρήγορη αντίδραση του αρχιφύλακα αποδείχθηκε σωτήρια για τα δύο ανήλικα κορίτσια. Δεν ήταν απλώς εκτός υπηρεσίας, αλλά βρισκόταν και σε αναρρωτική άδεια. Αυτό δεν τον εμπόδισε από το να πέσει με αυτοθυσία στις φλόγες για να σώσει τα δύο παιδιά.