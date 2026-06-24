Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Τάκη Γκώνια, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό αποτύπωμα τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής.

Ο Γκώνιας γεννήθηκε στη Λιβαδειά και από νεαρή ηλικία έδειξε την αγάπη του για το ποδόσφαιρο, κάνοντας τα πρώτα του βήματα στον Παναθηναϊκό Κυριακίου. Οι εμφανίσεις του δεν άργησαν να τραβήξουν το ενδιαφέρον και σύντομα εντάχθηκε στον Λεβαδειακό, όπου αγωνίστηκε από το 1987 έως το 1992, πραγματοποιώντας τις πρώτες σημαντικές παραστάσεις της καριέρας του.

Η ανοδική του πορεία τον οδήγησε στον Ολυμπιακό, τη φανέλα του οποίου φόρεσε για τέσσερα χρόνια, από το 1992 μέχρι το 1996. Στη συνέχεια ακολούθησε μια πλούσια διαδρομή στα ελληνικά και ευρωπαϊκά γήπεδα, με σταθμούς τον Ηρακλή, την ισπανική Σπόρτινγκ Χιχόν, τον Πανηλειακό και τον Πανιώνιο. Αργότερα επέστρεψε τόσο στον Ηρακλή όσο και στον Ολυμπιακό, πριν ολοκληρώσει την αγωνιστική του καριέρα στην Ιταλία, αγωνιζόμενος με τις φανέλες της Μεσσίνα και της Κροτόνε.

Παράλληλα, είχε την τιμή να εκπροσωπήσει τη χώρα σε διεθνές επίπεδο, καταγράφοντας δύο συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας και πετυχαίνοντας ένα γκολ.

Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του διαδρομής παρέμεινε ενεργός στον χώρο του αθλήματος, ακολουθώντας την προπονητική και μεταφέροντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες του στις ομάδες που ανέλαβε. Η απώλειά του προκαλεί θλίψη στην ποδοσφαιρική οικογένεια της χώρας, όπου υπηρέτησε το άθλημα επί δεκαετίες από διαφορετικούς ρόλους.

Σε ανακοίνωσή της, «η ΠΑΕ Λεβαδειακός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Τάκη Γκώνια.

Ο Τάκης Γκώνιας υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα, μέσα από τη σπουδαία καριέρα του στα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Η θλίψη είναι ακόμα μεγαλύτερη για την οικογένεια του Λεβαδειακού, καθώς στην ομάδα μας έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, τιμώντας για πέντε χρόνια τη φανέλα του συλλόγου.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από την πορεία και την προσφορά του για το άθλημα, αλλά κυρίως τους αγαπημένους του ανθρώπους.

Η οικογένεια του Λεβαδειακού εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του και εύχεται δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Καλό ταξίδι, Τάκη».