Ο Παναθηναϊκός έκανε την έκπληξη ανακοινώνοντας την απόκτηση του Μουσταφά Φαλ που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με story στο Instagram αναφέρθηκε στο ελληνικό διαβατήριο που θα αποκτήσει ο Γάλλος σέντερ.

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την πρώτη τους μεταγραφή μετά την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ με story που ανέβασε στο Instagram αναφέρθηκε στο θέμα της ελληνοποίησης του Φαλ, ο οποίος ξεκίνησε τις σχετικές διαδικασίες όταν ήταν στον Ολυμπιακό.

«Όπως όλοι γνωρίζετε, ο Μουσταφά Φαλ έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες ελληνοποίησης του εδώ και πάνω από έναν-ενάμιση χρόνο, με το ουσιαστικό μέρος αυτών να έχει ολοκληρωθεί. Το τυπικό μένει απλά να βγει η ταυτότητά του.

Επομένως μένοντας πάντα πιστοί στις αρχές μας, ότι εμείς δεν ελληνοποιούμε αθλητές, είμαστε στην πάρα πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ο Μουσταφά Φαλ για τα επόμενα 2+1 χρόνια θα είναι μέλος της Παναθηναϊκής οικογένειας.

Συνεχίζουμε να θεωρούμε λάθος τις εύκολες ελληνοποιήσεις και δη τις τιμητικές πολιτογραφήσεις, γιατί δεν είναι προς όφελος του ελληνικού μπάσκετ και της Εθνικής Ομάδας, η οποία είναι πάνω απ’ όλα. Η επίσημη αγαπημένη μας.

Τα καλύτερα είναι μπροστά μας», ανέφερε ο Γιαννακόπουλος.