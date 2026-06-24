Η πρώτη μεταγραφική κίνηση του Παναθηναϊκού μετά την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς προκαλεί θόρυβο, καθώς συμφώνησε με τον Μουσταφά Φαλ, που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, για 2+1 χρόνια.

Την Κυριακή (21/6) οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν τη συμφωνία με τον Σέρβο προπονητή, τη Δευτέρα (22/6) έγινε η επίσημη παρουσίασή του και δύο μέρες μετά έκλεισε η πρώτη μεταγραφή για τη νέα σεζόν και είναι έκπληξη.

Χωρίς να έχει διαρρεύσει το παραμικρό τις προηγούμενες μέρες, ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον Φαλ για 2+1 χρόνια και αποκτά τον θηριώδη Γάλλο σέντερ που αποχώρησε ως ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, στον οποίο αγωνίστηκε την τελευταία πενταετία.

Ο Φαλ, ο οποίος αναμένεται να πάρει την ελληνική υπηκοότητα καθώς έχει βάλει μπρος εδώ και καιρό τη σχετική διαδικασία, υπέγραψε το συμβόλαιό του και ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό, παίρνοντας θέση δίπλα στον Ματίας Λεσόρ στη θέση του σέντερ, ενώ αναμένεται να γίνει κι άλλη μεταγραφή ψηλού, η οποία θα είναι και η πιο δυνατή.

Ο Γάλλος σέντερ έχει κατά μέσο όρο 7,3 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ στη Euroleague.