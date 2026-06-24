Ένας ηλικιωμένος άνδρας επιχείρησε να μπει στο δωμάτιο της Μάρως Κοντού στο νοσοκομείο Αττικόν το βράδυ της Τετάρτης, έχοντας μαζί του μια γλάστρα και ένα κουτί που περιείχε ένα μαχαίρι, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις νυχτερινές ώρες, όταν ο άγνωστος άνδρας κινήθηκε προς την πτέρυγα όπου νοσηλεύεται η ηθοποιός, κρατώντας τα συγκεκριμένα αντικείμενα.

Η παρουσία του ηλικιωμένου στους διαδρόμους και η προσπάθειά του να αποκτήσει πρόσβαση στον προσωπικό χώρο της νοσηλευόμενης έγιναν αμέσως αντιληπτές. Προτού ο άνδρας καταφέρει να ολοκληρώσει την ενέργειά του και να έρθει σε άμεση επαφή με τη Μάρω Κοντού, ακινητοποιήθηκε. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε το ακριβές περιεχόμενο των των αποσκευών του, με τις αρχές να ερευνούν τα κίνητρα της συγκεκριμένης επίσκεψης.

Ο ηλικιωμένος εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι στο νοσοκομείο διανυκτερεύουν πολλοί συνοδοί. Δήλωσε ψευδώς στην κεντρική είσοδο ότι είναι συγγενής κάποιου ασθενούς και κατάφερε να περάσει στο εσωτερικό. Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε προς την πτέρυγα όπου βρίσκεται η γνωστή ηθοποιός, υποστηρίζοντας αυτή τη φορά ότι είναι δικός της άνθρωπος.

Ωστόσο, το προσωπικό της συγκεκριμένης κλινικής, γνωρίζοντας επακριβώς ποια άτομα έχουν άδεια επίσκεψης, δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του.

Το χρονικό της σύλληψης και οι δύο εκδοχές

Για τον τρόπο με τον οποίο αποκαλύφθηκε η παρουσία του μαχαιριού υπάρχουν δύο διαφορετικές αναφορές. Η πρώτη εκδοχή θέλει τον υπάλληλο ιδιωτικής φύλαξης (σεκιούριτι) να υποψιάζεται τον 90χρονο, ο οποίος κρατούσε μια γλάστρα και ένα κουτί. Κατά τον έλεγχο των αντικειμένων, διαπιστώθηκε ότι μέσα στο κουτί υπήρχε κρυμμένο ένα μαχαίρι.

Η δεύτερη εκδοχή, την οποία μετέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, περιγράφει το συμβάν ως εξής:



«Ένας 90χρονος εντοπίστηκε να κάνει βόλτες έξω από την καρδιολογική κλινική όπου νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού, κρατώντας ένα γλαστράκι και έχοντας ένα μαχαίρι στην πίσω τσέπη του. Όταν τον προσέγγισε μια νοσηλεύτρια και τον ρώτησε τι κάνει εκεί τέτοια ώρα, εκείνος απάντησε ότι ήθελε να επισκεφθεί τη συγκεκριμένη ασθενή. Η νοσηλεύτρια αντιλήφθηκε το μαχαίρι, φοβήθηκε και κάλεσε τον σεκιουριτά, ο οποίος παρενέβη άμεσα και στη συνέχεια κάλεσαν την αστυνομία».

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του υπερήλικα, οδηγώντας τον στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου, το οποίο διενεργεί προανάκριση για τα κίνητρα της πράξης του.

Η κατάσταση της υγείας της ηθοποιού

Η Μάρω Κοντού βρίσκεται στο νοσοκομείο «Αττικόν» για δέκατη ημέρα, με την ιατρική ομάδα να παρακολουθεί σταθερά την εξέλιξή της. Η εισαγωγή της είχε κριθεί απαραίτητη μετά από ένα ατύχημα που υπέστη μέσα στο σπίτι της, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα σε πλευρό, καθώς και κάκωση στο ισχίο.