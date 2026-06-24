Οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει την Ιταλία, όπου ένας άνδρας φέρεται να σκότωσε με καραμπίνα τη σύζυγο και τον γιο του μέσα στο σπίτι τους, στο Πιέβε ντι Καμαϊόρε, στη Βερσίλια, στην επαρχία της Λούκα.

Θύματα είναι η 52χρονη Κάθυ Αντρεόνι και ο 24χρονος γιος της, Μίρκο Μορικόνι.

Ως καθ’ ομολογίαν δράστης φέρεται ο Πιέρο Μορικόνι, σύζυγος της γυναίκας και πατέρας του νεαρού, ο οποίος, σύμφωνα με ιταλικά μέσα, παρέμεινε στο σημείο μετά το διπλό φονικό και στη συνέχεια παραδόθηκε στις αρχές.

Το διπλό φονικό μέσα στο σπίτι

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η τραγωδία εκτυλίχθηκε νωρίς το απόγευμα, λίγο πριν από τις 15:00.

Ο 24χρονος Μίρκο φέρεται να είχε πάει για μεσημεριανό σε συγγενείς και γύρω στις 14:30 επέστρεψε στο σπίτι, όπου βρίσκονταν οι γονείς του.

Λίγο αργότερα, ο πατέρας φέρεται να πήρε την καραμπίνα και να πυροβόλησε τη σύζυγό του και τον γιο τους.

Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικές αρχές και τα σωστικά συνεργεία, η γυναίκα και ο νεαρός είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους.

«Τους ξεφορτώθηκα»

Σοκ προκαλεί η φράση που φέρεται να είπε ο Μορικόνι μετά το έγκλημα.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο Ansa, ο άνδρας φέρεται να δήλωσε: «Τους ξεφορτώθηκα», επιχειρώντας να δικαιολογήσει τη δολοφονία της συζύγου και του γιου του.

Σε συγγενείς και γείτονες που έσπευσαν στο σπίτι, φέρεται επίσης να είπε ότι είχε τακτοποιήσει ξανά την καραμπίνα που χρησιμοποίησε.

Στη συνέχεια, οι καραμπινιέροι τον μετέφεραν στο αστυνομικό τμήμα.

Εξετάζεται οικογενειακή διαμάχη

Οι ιταλικές αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο το διπλό φονικό να συνδέεται με χρόνια οικογενειακή ένταση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι έρευνες των καραμπινιέρων επικεντρώνονται σε πιθανή οικογενειακή διαμάχη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως τα κίνητρα.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι στην οικογένεια υπήρχαν συχνές φασαρίες και εντάσεις, ενώ πρόσωπο από το συγγενικό περιβάλλον υποστήριξε ότι η κατάσταση στο σπίτι είχε επιβαρυνθεί τα τελευταία χρόνια.

Οι αναφορές για τον 24χρονο και τον πατέρα

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ιταλικά μέσα, ο 24χρονος Μίρκο φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ γίνεται λόγος και για δυσκολίες που σχετίζονταν με εξαρτήσεις.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι και ο πατέρας του φαινόταν, τα τελευταία χρόνια, να βρίσκεται σε ψυχολογική κατάρρευση.

Συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι ο Πιέρο Μορικόνι έδειχνε σημάδια πως «κάτι δεν πήγαινε καλά», ενώ η σύζυγος του μάρτυρα φέρεται να είχε εκφράσει φόβους μήπως ο άνδρας κάνει «καμιά τρέλα».

Έρευνα από τους καραμπινιέρους

Οι καραμπινιέροι συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνίσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το διπλό φονικό.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια, οι μαρτυρίες συγγενών και γειτόνων, αλλά και η ψυχική κατάσταση του καθ’ ομολογίαν δράστη πριν από την τραγωδία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά μια οικογενειακή ένταση, όπως όλα δείχνουν, κατέληξε σε διπλή δολοφονία.