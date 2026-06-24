Η Βοσνία έκανε το καθήκον της κόντρα στο Κατάρ παίρνοντας τη νίκη με 3-1 και ελπίζει να προκριθεί στους «32» του Μουντιάλ 2026 ως μία από τις οκτώ καλύτερες τρίτες των ομίλων.

Η νίκη ήταν μονόδρομος για τις δύο ομάδες προκειμένου να έχουν ελπίδες για την πρόκριση και οι Βόσνιοι ήταν αυτοί που μπήκαν πιο δυνατά και είχαν την πρώτη τους προσπάθεια στο 2ο λεπτό με το σουτ του Ντεμίροβιτς που απέκρουσε ο Αμπουνάντα. Αμέσως μετά ήταν η σειρά του Σούνγιτς σουτάρει αλλά χωρίς αποτέλεσμα, με το Κατάρ να είναι σε θέση άμυνας.

Αυτό άλλαξε μετά το πρώτο 10λεπτο, καθώς άρχισε να βγαίνει μπροστά με μεγαλύτερη συχνότητα, χωρίς όμως να καταφέρνει να κάνει κάτι καλό. Γενικά το παιχνίδι δεν είχε μεγάλες φάσεις στο πρώτο 25λεπτο, στη συνέχεια όμως και μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου είχε τρία γκολ!

Η αρχή έγινε στο 29′, όταν ο Αλαϊμπέγκοβιτς κινήθηκε έξω από την περιοχή του Κατάρ και με τρομερό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Λίγα λεπτά μετά μάλιστα, στο 34′, οι Βόσνιοι διεύρυναν το προβάδισμά τους, καθώς από το γύρισμα του Τζέκο η μπάλα κόντραρε στον Αλ Μπράκε και κατέληξε στα δίχτυα για το 2-0.

Παρ’ όλα αυτά, οι Καταριανοί κατάφεραν να ξαναμπούν στο παιχνίδι πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, καθώς στο 42′ ο Αλ Χάιντος από κοντά, μετά την πάσα του Εντμίλσον, μείωσε σε 2-1.

Το γεγονός ότι μείωσε λίγο πριν πάει στα αποδυτήρια τόνωσε την ψυχολογία του Κατάρ, το οποίο μπήκε καλύτερο στο δεύτερο μέρος και στο 57′ πήγε για την ισοφάριση με το σουτ του Αφίφ αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ.

Στη συνέχεια ήταν η σειρά του Εντμίλσον να απειλήσει αλλά ούτε αυτός βρήκε στόχο και τελικά όλα κρίθηκαν στο 80′, όταν η άμυνα δεν κατάφερε με τίποτα να απομακρύνει τη μπάλα και τελικά ο Μάμιτς με σουτ εντός περιοχής έγραψε το 3-1 και κλείδωσε τη νίκη για τη Βοσνία.

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥ

Ελβετία 7

Καναδάς 4

Βοσνία 4

Κατάρ 1

Βοσνία (Σεργκέι Μπάρμπαρεζ): Βασίλι, Κολάσινατς, Κάτιτς (63΄ Χατζικάνουντιτς), Ράντελιτς, Μάλιτς (46΄ Μέμιτς), Μπάσιτς, Σούνιτς (46΄ Ταχίροβιτς), Ντεμίροβιτς, Τζέκο (63΄ Μάμιτς), Αλαϊμπέγκοβιτς (82΄ Μπούρνιτς), Μπαϊρακτάρεβιτς.

Κατάρ (Χουλέν Λοπετέγκι): Αμπουνάντα, Μιγκέλ, Λαγιέ, Γκαμπέρ (46΄ Αμπντουλαζίζ), Κούκι, Αλμπράκε, Μπουντιάφ (72΄ Αλμόεζ), Φατί (79΄ Αλαεντίν), Εντμίλσον (79΄ Μανάι), Αλχάιντος (55΄ Αλγκανεχί), Αφίφ.