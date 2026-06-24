Ως 1η του 2ου ομίλου προκρίθηκε η Ελβετία στους «32» του Μουντιάλ 2026 μετά τη νίκη της με 2-1 επί του Καναδά, ο οποίος επίσης προκρίθηκε καθώς τερμάτισε στη 2η θέση.

Οι δύο ομάδες ήξεραν ότι με ισοπαλία θα σφράγιζαν αμφότερες την πρόκριση για την επόμενη φάση, παρ’ όλα αυτά μπήκαν στο παιχνίδι με στόχο τη νίκη και στο 11′ οι Ελβετοί είχαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία με το τετ α τετ του Εμπολό αλλά ο Κρεπό απέκρουσε και στη συνέχεια ο Κορνέλιους έδιωξε πάνω στη γραμμή.

Οι Καναδοί προσπάθησαν να απειλήσουν αμέσως μετά με τον Λάριν αλλά ο διαιτητής υπέδειξε, με καθυστέρηση, οφσάιντ, με το παιχνίδι να έχει αρκετά καλό ρυθμό στο πρώτο 15λεπτο. Ρυθμός που έπεσε στη συνέχεια, με την Ελβετία να έχει την κατοχή της μπάλας, την πρωτοβουλία των κινήσεων και να προσπαθεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να πλησιάσει στο γκολ.

Μέχρι και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όμως, δεν κατάφερε να γίνει πραγματικά απειλητική, ενώ ο Καναδάς είχε καλή στιγμή στο 41′ με τον Αχμέντ αλλά ο Κόμπελ απέκρουσε.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, με το ξεκίνημα της επανάληψης όμως ήρθε κι αυτό. Στο 46′ ο Μανζάμπι κινήθηκε από δεξιά, έκανε το γύρισμα και η μπάλα κατέληξε στον Βάργκας που εκτέλεσε τον Κρεπό για το 1-0. Γκολ που έδωσε ώθηση στην ομάδα του Μουράτ Γιακίν, η οποία δεν άργησε να πετύχει και το δεύτερο.

Στο 57′ ο Εμπολό κράτησε ωραία τη μπάλα και ωραία την έδωσε και στον Μανζάμπι, ο οποίος με πλασέ νίκησε τον Κρεπό και έγραψε το 2-0, βάζοντας βάσεις νίκης για την ομάδα του, με τα πράγματα να γίνονται πολύ δύσκολα για τον Καναδά.

Η ομάδα του Τζέσε Μαρς, όμως, το πάλεψε, βγήκε μπροστά για να πιέσει ψάχνοντας το γκολ που θα της έδινε ελπίδες και το πέτυχε στο 76′, όταν ο Σαλίμπα κατέβασε υπέροχα μετά τη βαθιά μπαλιά και βρήκε τον Πρόμις που με προβολή μείωσε σε 1-2, ένα λεπτό μετά την είσοδό του στο παιχνίδι ως αλλαγή.

Ο Καναδάς είχε χρόνο στη διάθεσή του για να κυνηγήσει την ισοφάριση, η Ελβετία όμως κράτησε το 2-1 και πήρε τη νίκη και την 1η θέση του ομίλου.

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥ

Ελβετία 7

Καναδάς 4

Βοσνία 4

Κατάρ 1

Ελβετία (Μουράτ Γιακίν): Κρεπό, Τζόνστον, Λαριέα (83’ Σάφελμπεργκ), Κορνίλιους, Φουγκερόλ, Μπιουκάναν (75’ Πρόμις), Τσοϊνιέρ (58’ Εουστάκιο), Σαλιμπά, Αχμέντ (58’ Μίλαρ), Ντέιβιντ, Λάριν (58’ Ολουβαζέγι).

Καναδάς (Τζέσε Μαρς): Κόμπελ, Ζακέ (74’ Βίντμερ), Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες, Φρόιλερ, Τσάκα, Μανζάμπι (85’ Φάσναχτ), Σόου (74’ Έμπιτσερ), Βάργκας (80’ Εντόι), Εμπολό (85’ Ιτεν).